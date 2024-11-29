明年可發放股利？新光金：營運穩定具備配息量能

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（中央社記者謝方娪台北29日電）新光金今年前10月自結合併稅後淨利達新台幣201.06億元，EPS達1.25元。新光金今天表示，子公司業務朝正向發展、營運維持穩定，目前看具備配息量能，但發放股利為董事會職權，會待今年底結算後再向董事會提案。

新光金今天下午舉行第3季法人說明會，隨經營改善，新光金今年前3季合併稅後淨利達197.3億元，若看自結數，新光金今年前10月合併稅後淨利達201.06億元，EPS（每股盈餘）為1.25元，法人關注股東是否可期待明年發放現金股利。

新光金副總經理林宜靜表示，新光金今年前3季EPS達1.24元，前10月達1.25元，子公司業務都朝正向發展、營運維持穩定，目前來看具備配息量能。

不過，林宜靜坦言，金融市場變化劇烈，子公司尤其壽險子公司投資收益容易受利率及匯率波動影響，經營團隊仍朝年底前維持穩定經營方向努力。

林宜靜說，具體要發放多少股利必須考量諸多因素，合併時程可能也會影響股利發放時機，發放多少也會考慮股東期待、公司資本水準及子公司盈餘上繳情形等，「以目前來看，很難給予明確方向」。

林宜靜表示，目前與台新金合併進程仍在繼續中，尚未確定合併基準日，因此很難給予股利明確方向，但今年新光金獲利大幅提升，帳上看確實具備配息量能；但發放股利仍是董事會職權，會待年底結算後再向董事會提案。

談及新壽資本強化，林宜靜表示，今年新光金增資新壽208億元、新壽也募集發行75億元次順位債，加上帳上投資部位未實現損失改善，新壽自有資本相對過往有充足提升，目前新壽正在進行剩餘8億元次債募集，預計今年底完成，屆時資本將進一步提升，對年底展望樂觀。

林宜靜提到，未來新光金及台新金合併後，可帶來巨大成長潛力及綜效，除了資產規模名列第4大金控，業務會更均衡發展，合併後獲利能力會比現在更強，隨未來財務穩定度提升、風險承受能力相應提升，未來一旦有資本需求，在資本市場籌資能力會更佳。

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林宜靜說，管理層也會密切注意整體資本市場變化，尤其美國總統當選人川普上任後，市場預期波動度會加劇，管理層會持續關注市況，作好相對應控管。

新壽總精算師林漢維表示，新壽今年第3季底止RBC（資本適足率）為203%，高於200%法定要求，第4季RBC有再往上走，約略落在205%至210%區間。隨經營改善加上金管會已宣布的3階段接軌協助措施，新壽目前估算2026年可順利接軌TW-ICS。（編輯：林淑媛）1131129