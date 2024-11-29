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新光金：新新併合約明年底到期 雙方同意可延長

2024/11/29 16:15（11/29 16:28 更新）
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新新併能否順利創下國內首樁金控合意併購案，備受市場矚目。（中央社檔案照片）
新新併能否順利創下國內首樁金控合意併購案，備受市場矚目。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北29日電）新新併能否順利創下國內首樁金控合意併購案，備受市場矚目。新光金總經理陳恩光今天表示，雙方合約deadline落在2025年底，若在期限內未取得主管機關核准，基本上可取消交易，亦可經雙方同意延長。

新光金今天下午舉行第3季法人說明會，法人聚焦新光金與台新金合併案何時送金管會審查，陳恩光表示，新光金及台新金10月9日股東臨時會順利通過合併案，但因仍在積極與主管機關溝通、準備文件中，目前無法預測送件時間或披露細節。

陳恩光指出，新光金和台新金希望和主管機關多溝通，了解送件需要的內容，並按主管機關指導作充足準備，一切會按規劃執行。

陳恩光也透露，新光金及台新金合約有設定deadline，落在2025年底，若在deadline內沒有取得主管機關核准，雙方基本上可以call the deal off （取消交易），若經雙方同意，亦可授權董事長延長合約。

雖然新新併尚未送金管會審查，但已向公平會遞件，新光金副總經理林宜靜說明，目前公平會還在審理中，期待能盡快取得公平會核准。

員工安置方面，林宜靜提到，10月9日股東臨時會通過合併案後，公司持續與員工及工會密切溝通，拿出相當誠意傾聽員工心聲，新光銀行工會近期有展開工會代表選舉，也進而選任出協商代表，後續將在正式協商會議進行實質討論。

林宜靜說明，目前正在完善員工安置計畫進程中，不論員工是否加入工會，原則上希望一體適用員工安置計畫；她也強調，合併後規模擴增、帶來綜效，可提供員工更多元廣大的舞台，讓員工有更好發揮與發展。（編輯：林淑媛）1131129

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