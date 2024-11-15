台新金：新新併在溝通過程沒卡關 不臆測送審日期

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（中央社記者謝方娪台北15日電）新新併能否順利推進備受關注，台新金總經理林維俊今天表示，台新金正和主管機關積極溝通，合併案並無卡關，而是在溝通的過程，會努力完成最後一哩路，至於何時送金管會審查，是否可能因合併增資等，他均強調「不臆測」。

新新併能否創下國內金控合意併購首例，還差金管會、公平會等主管機關點頭，台新金今天舉行第3季法人說明會，勞資雙方協商員工安置計畫進度及正式送審金管會時間表，成各界關注焦點。

林維俊表示，目前正和主管機關積極溝通中，台新金會提供相當多數字資料給主管機關，並接受主管機關給予的指導，做好充足完善計畫，他也強調不臆測送件日期，也不臆測是否因此需增資及可能的增資規模。

林維俊指出，現在都在和主管機關緊密溝通，合併案並沒有卡關，而是在溝通的過程，會努力完成最後一哩路，有好消息會立刻向外界說明。

員工安置方面，林維俊說明，自10月9日雙方股東臨時會通過合併案後，台新金及新光金即持續不斷與員工及工會進行溝通，並傾聽員工心聲。

他提到，新光銀行工會近期將選任協商代表，以利後續協商程序有合法性及正當性，台新金及新光金均充分理解、配合並尊重工會程序，「我們願意等待新光銀行工會選任協商代表後，我們再進入比較實質的討論」。

林維俊表示，「一切都在原先規劃的時程中，一步一步往前穩健前進」，希望在主管機關指導下，順利完成合併案最後一哩路。（編輯：潘羿菁）1131115