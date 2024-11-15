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公平會審查新新併 最晚明年1/24結果出爐

2024/11/15 12:45（11/15 12:59 更新）
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圖為台北市忠孝西路上的新光金控總部大樓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北15日電）公平會今年9月受理新新併申請結合案，日前決議延長60個工作天審查期，公平會主委李鎂今天表示，新新併審查時間最晚到明年1月24日，若有需要將請當事人到會說明。日前媒體報導，新光銀工會不買單資方所提員工安置方案，公平會表示，若勞資有涉及競爭範疇議題，才會是公平會審查範圍。

公平會今天舉行中華民國（台灣）公平交易委員會與巴拉圭共和國國家競爭委員會（CONACOM）關於競爭法適用協定簽約典禮。公平會主委李鎂接受媒體聯訪表示，結合案如果案情清楚，就會直接審議，若有需要也會請當事人到會說明，非常重視當事人陳述意見的機會。新新併審查時間最晚到明年1月24日，應會在她任期內審查完。

李鎂強調，不管國內外企業，公平會原則上都尊重業者準備文件期間，因為只有準備好文件，公平會才能做出正確判斷，未來行政訴訟上也會較順利。

公平會官員說明，公平會過去審查金融業併購案已有很多經驗，此案皆有請教金融業競爭同業與金管會意見，若認為有需要，就會召開公聽會，目前暫無召開公聽會的規劃。

媒體關注新新併的員工安置計畫內容是否納入審酌考量，公平會官員指出，公平會審查範圍為競爭議題，除非勞資議題涉及競爭，不然若屬於私權爭議，仍回歸主管機關處理。

公平會4位委員任期將在明年1月31日屆滿，行政院先前提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，外界關注人事案審查是否影響結合案審查進度。李鎂僅表示，希望人事案審議順利，不會影響到案件審查。（編輯：潘羿菁）1131115

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