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紐西蘭牛奶零關稅在台價格仍高 公平會：已立案調查

2025/5/19 12:56
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（中央社記者潘姿羽台北19日電）紐西蘭進口乳零關稅來台，市場鮮乳價格卻居高不下，網友發起「一人一信」向公平會檢舉。公平會代理主委陳志民今天表示，已經立案調查，會盡快處理。

立法院經濟委員會今天審查公平會預算凍結案，立委並就公平會業務提出質詢，經過溝通後，公平會預算全數解凍。

國民黨立委鄭正鈐關切紐西蘭進口乳零關稅來台，但消費者未獲得便宜鮮乳，農民福利也沒有增加，許多民眾因此向公平會檢舉。

陳志民說明，公平會過去曾對鮮乳價格相關行為進行查處，但時至今日，市場情況發生很大改變，農業部也提到，這屬於契約交易範疇。

鄭正鈐進一步指出，公平會過去曾指出，定型化契約使用人挾其優於交易對方的經濟地位而濫用定型化契約，顯見此做法是有問題的，希望公平會及農業部正視此事。

陳志民解釋，此條文屬於補充性條款，公平會還會看市場上有無聯合定價，以及產業主管機關有無特別法規範。

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鄭正鈐詢問，消費者已經發起一人一信向公平會檢舉進口鮮乳價格不合理，目前進度如何。陳志民回答，已經立案調查，因為檢舉內容蠻多，會盡快調查；鄭正鈐追問，會不會遙遙無期、拖好幾年，陳志民表示，不會是幾年的時間，會盡快。

公平會今天對民國114年度公務預算凍結案進行報告，公平會業務費凍結30%，總計新台幣1276萬8000元，以及「限制競爭行為調查處理」之「第一、三級產業獨占結合及聯合行為之調查處理」業務費凍結100萬元；經質詢及溝通，今天全數解凍。（編輯：蘇龍麒）1140519

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