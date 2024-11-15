新新併若成致股本膨脹 台新金：將拉高配息降低配股

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（中央社記者謝方娪台北15日電）台新金及新光金推進合併，台新金總經理林維俊今天表示，合併將擴大股本，擬建議董事會未來拉高現金股利比重、降低股票股利比重。他強調，以今年獲利加上帳上未分配盈餘，台新金明年絕對有能力發放具競爭力的普通股現金股利。

新新併能否創下國內金控合意併購首例，還差金管會、公平會等主管機關點頭，台新金今天舉行第3季法人說明會，勞資雙方協商員工安置計畫進度及正式送審金管會時間表，成各界關注焦點，法人也聚焦，一旦合併擴大股本，是否牽動台新金股利政策變化。

林維俊表示，股利政策為董事會職權，現在離明年要派發股利時程還是太早，但大方向而言，管理階層將建議董事會，考量合併後股本大幅增加，應提高現金股利比重、降低股票股利比重，「以後現金股利比重會往上提，股票股利說不定沒有、說不定降低，但要董事會通過才算」。

林維俊強調，截至今年10月底止，台新金每股盈餘（EPS）達1.25元，加上台新金帳上還有逾新台幣90億元未分配盈餘，台新金絕對有能力發放非常具有競爭力的普通股現金股利，「我對這點蠻有信心也並不擔心」。

截至今年10月底止，台新銀行房貸餘額近7500億元，個金事業總處執行長包國儀說明，的確因央行信用管制措施，目前不動產放款持觀望狀態，但台新銀行房貸政策維持不變，持續聚焦首購及自住客戶。（編輯：張均懋）1131115