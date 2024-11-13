傳工會不滿員工安置計畫 台新金、新光金：持續溝通

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（中央社記者羅元駿台北13日電）有媒體報導，新新併卡關原因為勞資雙方洽談新光金員工安置計劃無共識。台新金與新光金今天發出聯合聲明表示，雙方金控持續不斷與員工及工會進行溝通，並確保員工權益獲得保障。至於新光銀工會近期將選任協商代表，雙方金控均充分理解並配合。

台新金、新光金在10月9日雙方股東臨時會通過合併案後，遲未送件主管機關。金管會於12日例行記者會表示，尚未受到申請資料，而除財務能力外，員工安置計畫為重中之重。

有媒體報導，新新併遲未送件原因是台新金與新光金提出的新光金員工安置計劃慘遭工會打臉。台新金、新光金今天聯合發布聲明表示，持續不斷與員工及工會進行溝通並傾聽心聲，以確保合併過程中員工權益獲得充分保障。

對於新光銀工會近期將選任協商代表，以利後續協商程序有合法正當性，雙方金控都表示，充分理解並予配合。

雙方金控強調，合併案均按規劃執行，以期在主管機關的指導下，順利完成合併案的最後一哩路。（編輯：潘羿菁）1131113