新新併引關注 魏寶生證實與工會理事長初步溝通

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（中央社記者謝方娪台北1日電）新新併推進時程備受外界關注，新光金暨新壽董事長魏寶生今天出席台北金融科技展，笑說下一次可能因合併沒機會再參加，因此今天特別前來參與。他並透露已和新光銀行工會理事長李孟庭初步接觸，但尚未正式與工會洽談。

金融總會及台灣金融研訓院主辦的台北金融科技展今天開幕，各金融業進駐設攤，紛紛展現人工智慧（AI）應用成果。魏寶生、新光人壽副董事長洪士琪、元富證券董事長陳俊宏等均現身新光金攤位為員工打氣。

魏寶生接受媒體採訪表示，若取得金管會核准，新光金會被合併，下一次台北金融科技展將沒有機會再來，也因此他今天特別出席，這也是他首次參與台北金融科技展，希望讓外界知道新光金員工做得非常好。

外界關注新新併員工安置計畫協商進程，魏寶生證實他有和李孟庭初步溝通一些原則，但目前他尚未親自和新光銀行工會正式洽談，各單位都在積極準備中。至於新新併送件金管會進度，魏寶生強調主控權不在新光金。

新光金今天於攤位現場展示各子公司智能客服等AI應用外，也展示新光金、新光人壽、台灣人壽、亞馬遜雲端服務（AWS）及網創資訊攜手建構的「壽險理賠樣態共享生態圈」，透過合成資料訓練AI防詐模型，提升金融機構對理賠詐欺的防範能力。

除此之外，新光金與大型科技公司台灣微軟及聯發科展開策略聯盟，以AI及生成式AI助力員工，強化作業效能。魏寶生提到，為整合集團資源、讓新光集團AI生態系發展逐步成型，他已在今年8月發布全集團層級的AI發展指引。（編輯：楊凱翔）1131101