公平會通過新新併 最後一哩路等金管會點頭

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）新新併一路走來歷經波折，隨著年關將近，公平會也宣布好消息。公平會委員會議今天決議，有關台新金控公司與新光金控公司結合案，因結合後的市場力量有限，沒有顯著限制競爭疑慮，不禁止結合。

公平會今天點頭通過「新新併」，目前剩下最後一哩路，只要取得金管會等主管機關核准，就可完成合併程序。

公平會表示，台新金控公司擬透過吸收合併方式，與新光金控公司結合，將更名「台新新光金融控股股份有限公司」，兩家金控公司營業額已達公平交易法規定的結合申報門檻，因此在113年9月4日向公平會申報結合。

台新金控公司與新光金控公司旗下從屬事業在銀行、人身保險、證券期貨、投信投顧及保險代理人等多項業務具有水平重疊關係；在保險、基金商品與其銷售通路方面，則有上、下游垂直關係。公平會認為，此案兼具水平結合及垂直結合的型態。

公平會為了審理新新併，不只徵詢產業主管機關金融監督管理委員會，以及其他金融市場參與者意見，由於此案涉及兩大金控公司整併，特別延長審議期間，以利深入進行競爭分析。

水平結合部分，公平會指出，台新金控及新光金控旗下事業在銀行、人身保險、證券期貨、投信投顧、全權委託投資、保險代理人、資產管理及創投等業務的市場占有率總和未達15%，結合對於市場集中度增加幅度有限，沒有顯著限制競爭疑慮。

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垂直結合部分，公平會認為，保險、基金商品與其銷售通路的市場參與者眾多、競爭激烈，台新金控及新光金控旗下事業在各個業務都不具顯著市場力，結合後不致於有市場封鎖或排除其他競爭者的疑慮。

綜合上述考量，公平會審查結果認為，此案結合後，並沒有顯著的限制競爭不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止結合。（編輯：張均懋）1140108