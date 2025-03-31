創首宗金控合意併購 台新新光拚7月完成金控合併

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北31日電）金管會今天准台新金與新光金換股合併案，台新金與新光金今天表示，合併案為台灣首宗金融控股公司合意併購案，預計今年7月底前先完成金控合併，之後再進行銀行、保險、證券、投信及創投等子公司的整併，發揮合併綜效。

台新金與新光金今晚共同發布新聞稿指出，合併後的「台新新光金」將成為全台第4大金控，銀行、保險及證券3大核心業務的市場占有率與規模將顯著提升，進一步成為政府推動台灣成為亞洲資產管理中心的最佳助力。

雙方表示，2家金控的合併基準日將由雙方董事長共同協議後對外公告，並自合併基準日起更名為「台新新光金控」。台新金與新光金規畫於今年7月底前完成金控合併，之後將進行旗下銀行、保險、證券、投信及創投等子公司的整併，發揮合併綜效。

台新金及新光金表示，面對全球金融市場競爭加劇，金融機構朝向多元化與規模化發展已為必然趨勢，雙方合併將帶來更大的發展空間與機會；並感謝主管機關對合併案的支持與信任，有助提升市場競爭力，也為台灣金融業的國際化發展奠定有利基礎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雙方指出，台新新光金將整合雙方優勢提升經營效率，擴展服務範疇，提供更全面的金融解決方案，為客戶創造更高的價值，並打造更具發展性的員工職涯環境。

台新金與新光金承諾，合併後旗下子公司對客戶的金融服務與權益將維持不變，落實公平待客原則，並持續實踐企業社會責任。同時，員工的權益、職涯發展與工作環境也獲得充分保障，將打造勞資和諧的企業文化，讓整合發揮最大價值。（編輯：楊凱翔）1140331