新新併速度看IT整合 台新金：金控先行銀行需12個月

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（中央社記者羅元駿台北1日電）外界關心新新併後子公司合併進度。台新金總經理林維俊今天表示，合併為金控先行，其他子公司則要等IT的整合狀況，銀行合併則較為複雜，初步評估合併時程需要12個月。

林維俊、台新金財務長賴昭吟，以及新光金總經理陳恩光、副總經理林宜靜今天在台新金控大樓出席媒體茶會。

林維俊轉述，台新金董事長吳東亮當然很高興，吳東亮今天早上跟他太太說的第1句話是「我以後會更辛苦」。

吳東亮今天也發布員工信指出，台新與新光金控將共同以「台新新光金融控股股份有限公司」邁向更宏大的發展願景，並成為台灣第4大金融控股公司。

吳東亮指出，接下來的合併工作仍有許多挑戰有待克服，需要員工同心協力一起完成，但這也意味著合併後之新金控將有更大的舞台供大家發揮，存在著更多的發展契機。

林維俊表示，希望所有主管都留下來打拚，一起經營金控公司，陳恩光也會是未來的得力副手。林維俊說，「拜託他留下來」。

陳恩光則表示，新新併將成為台灣第4大金控，有證券、銀行、人壽等子公司平台，雙方的互補性高代表成長性高，每個員工都希望能到有更大發揮空間的地方。他當然有意願繼續留下來。

林俊維指出，金控合併之後的其他組織架構要再討論，因為組織不一樣，未來銀行、保險、證券需要多少員工都要重新盤點。

至於新新併後的子公司合併時程，林維俊說明，因為預期拿到金管會核准函的時間不同，原先是以去年底核准假設2025年可以完成投信、證券、銀行的合併，再來才是2026年後接軌的新光人壽。

林維俊表示，所有子公司合併都要看IT整合狀況，證券、投信比較簡單，雙方IT人員進入後會評估。至於銀行則較為複雜，也千萬不能中斷服務、一定要一試再試，確定沒問題才會合併，初步時程預估為12個月。

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新壽部分，林維俊則澄清，過去新壽增資沒有跳票，而是新經營團隊進去了解。改善公司體質是目標，增資是手段之一。他說，新壽是體質不錯的公司，也預估未來15年沒有問題、沒有增資需求。

此外，台新金今天上漲0.15元、收盤17.35元；新光金今天上漲0.35元，收盤12.55元。（編輯：楊凱翔）1140401