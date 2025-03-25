房仲：今年房價呈緩跌趨勢 每季修正幅度約2至3%

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（中央社記者何秀玲台北25日電）永慶房產集團業務總經理葉凌棋今天表示，銀行房貸緊縮雖略有緩解，但第7波選擇性信用管制持續下，今年市場交易熱度明顯降溫，估上半年交易量約13.6萬至14.6萬棟間，較去年同期減少17%至23%左右，房價將呈緩跌趨勢，每季修正幅度約2至3%。

永慶房屋今天舉辦今年第2季房產趨勢前瞻報告記者會。根據永慶房屋今年第2季網路會員調查，若與第1季相比，全台認為房價看跌比例攀升至43%，較第1季33%增加；看漲比例則從上季32%，降至26%。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，此數據顯示消費者對房價看法已「由多轉空」，且有高達29%消費者期待房價下修10至15%，顯示消費者期待房價有感修正，才願意再進場購屋。

葉凌棋進一步分析，台灣房市今年將呈現緩跌趨勢，每季約在2至3%間修正，會有兩個因素影響，一個是今年全台有超過13萬至14萬多的預售屋將交屋，預估每個個案有10至15%轉售量，產生價格競爭會使房價向下。

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另外一因素是今年全球政經局勢不確定性高，關稅若對台灣產生負面影響，將也會對台灣房市產生影響。

此外，葉凌棋指出，根據永慶內部成交資料統計，今年1至2月六都加新竹縣市成交議價率12%以上的交易量占比明顯提升，較去年6至7月房市交易熱絡期間，還成長超過3成，顯示價格仍是目前市場交易關鍵，有感降價就能有效促動成交機率大增。（編輯：翟思嘉）1140325