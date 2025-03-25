加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

房仲：今年房價呈緩跌趨勢 每季修正幅度約2至3%

2025/3/25 18:58（3/25 20:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
永慶房產集團業務總經理葉凌棋25日表示，央行第7波選擇性信用管制持續下，今年市場交易熱度明顯降溫，估上半年交易量約13.6萬至14.6萬棟間，較去年同期減少17%至23%左右，房價將呈緩跌趨勢，每季修正幅度約2至3%。中央社記者何秀玲攝 114年3月25日
永慶房產集團業務總經理葉凌棋25日表示，央行第7波選擇性信用管制持續下，今年市場交易熱度明顯降溫，估上半年交易量約13.6萬至14.6萬棟間，較去年同期減少17%至23%左右，房價將呈緩跌趨勢，每季修正幅度約2至3%。中央社記者何秀玲攝 114年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北25日電）永慶房產集團業務總經理葉凌棋今天表示，銀行房貸緊縮雖略有緩解，但第7波選擇性信用管制持續下，今年市場交易熱度明顯降溫，估上半年交易量約13.6萬至14.6萬棟間，較去年同期減少17%至23%左右，房價將呈緩跌趨勢，每季修正幅度約2至3%。

永慶房屋今天舉辦今年第2季房產趨勢前瞻報告記者會。根據永慶房屋今年第2季網路會員調查，若與第1季相比，全台認為房價看跌比例攀升至43%，較第1季33%增加；看漲比例則從上季32%，降至26%。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，此數據顯示消費者對房價看法已「由多轉空」，且有高達29%消費者期待房價下修10至15%，顯示消費者期待房價有感修正，才願意再進場購屋。

葉凌棋進一步分析，台灣房市今年將呈現緩跌趨勢，每季約在2至3%間修正，會有兩個因素影響，一個是今年全台有超過13萬至14萬多的預售屋將交屋，預估每個個案有10至15%轉售量，產生價格競爭會使房價向下。

google news透過 Google News追蹤中央社

另外一因素是今年全球政經局勢不確定性高，關稅若對台灣產生負面影響，將也會對台灣房市產生影響。

此外，葉凌棋指出，根據永慶內部成交資料統計，今年1至2月六都加新竹縣市成交議價率12%以上的交易量占比明顯提升，較去年6至7月房市交易熱絡期間，還成長超過3成，顯示價格仍是目前市場交易關鍵，有感降價就能有效促動成交機率大增。（編輯：翟思嘉）1140325

#六都
#房貸
#房價
#葉凌棋
#永慶房屋
葉凌棋
房市降溫交易量縮 房仲農曆年後恐現整併潮房仲：2025年房市量縮價跌 交易量估年減18至21%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：