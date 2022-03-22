理事揭央行升息1碼背後思維 年輕人痛苦飆高成考量

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）中央銀行17日宣布升息1碼，終結利率連7凍，超乎市場預期。央行理事、台經院院長張建一今天表示，通膨預期高、房價又高，讓年輕人對未來沒希望，央行升息1碼也有政策宣示的意味。

中央銀行17日舉行第1季理監事會議，決議升息1碼，貨幣政策基調轉為「緊縮」，這不僅是央行睽違逾10年首度升息，幅度1碼更是15年來最大幅度；央行有別於以往作風，讓市場跌破眼鏡。

張建一今天出席「全球升息浪潮下的風險」論壇，會中首次對外揭露這次理監事會討論利率政策的過程；央行總裁楊金龍先拋出升息1碼的建議，大家開始討論，有些人說能不能6月再升，也有些人說先升半碼，但大部分人都同意這樣的決定。

張建一表示，央行升息1碼而不是半碼，其實有政策宣示的意味；年輕人是國家未來的重要支柱，但現在年輕人對於物價及房價上漲感到痛苦，薪水去掉物價、房價之後沒剩多少錢，遑論改善生活品質，甚至對生活沒有太多想像空間。

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張建一表示，央行升息1碼很重要的考量是壓抑民眾的通膨預期，另一方面，央行過去4波選擇性信用管制加上這次升息1碼，也有些政策宣示作用，央行主要考量經濟發展，但房價也是經濟發展的一環。

雖然升息1碼不太可能就此把房價打下來，張建一認為，還是有宣示意味；整體而言，一開始大家會覺得升1碼有點出乎意料，但仔細想想後，其實也沒有那麼意外。（編輯：潘羿菁）1110322