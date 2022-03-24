青安房貸利率凍漲至年底？財長：尚在研議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北24日電）財政部今天召集公股行庫討論青年安心成家貸款利率調整空間，外界期盼降低青年族群貸款壓力；財政部長蘇建榮下午表示，相關調整仍在討論、尚未定案。他重申，公股行庫是用自有資金承做青安房貸，必須考慮銀行成本。

中央銀行17日宣布升息1碼（0.25個百分點），各大國銀、中華郵政公司陸續跟進調升定存定儲利率，牽動青年安心成家貸款利率恐上升，各界期待政府協助減壓。

財政部今天召集公股行庫討論，稍早有媒體報導會議達成初步共識，青安房貸利率「凍漲」到年底，1段式機動利率方案維持1.4%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇建榮今天下午出席「曼尼一號創投有限合夥成立記者會」，會後接受媒體聯訪指出，青安貸款利率調整仍在討論、做綜合評估，「我們還沒決定」，重申須考量行庫資金成本等問題，有結果就會對外說明。

財政部也發布新聞稿指出，考量青安貸款是以公股銀行自有資金承做，協助減輕無自有住宅民眾購屋資金負擔，仍須兼衡銀行承做資金成本，風險控管及整體健全房市政策，相關計息方式調整規劃尚在審慎研議中。（編輯：潘羿菁）1110324