台經院長張建一：3月CPI恐破3% 低物價時代回不去了

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台經院院長張建一25日表示，3月台灣消費者物價上漲率（CPI）有機會突破3%。圖為民眾在台北虎林街菜市場採買。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）俄烏戰爭帶來國際大宗物資價格上漲壓力，更讓通膨持續升溫，台經院院長張建一今天表示，今年3月台灣消費者物價上漲率（CPI）有機會突破3%，且大環境改變之下，「低物價回不去了」。

台經院今天舉行景氣動向記者會，針對外界關注的物價議題，張建一直言，去年基期偏低，加上國際油價對台灣CPI影響很大，外食費也可能續漲，3月CPI年增率有機會突破3%，至於後續CPI走勢為何，還是得持續觀察油價走勢及原物料進口價格。

至於CPI年增率何時回落，張建一認為第3季是關鍵，俄烏戰爭若能盡快落幕，對經濟影響也會較小。

張建一表示，過去30年台灣沒有發生過通貨膨脹，甚至還出現4次物價下跌，主因是全球化盛行，資源跑到報酬率最高的地方、生產移到成本最低的地方，均有助於平抑物價。

然而，美中貿易戰爆發後，張建一指出，過去講的是效率供應鏈，現在大家追求穩定供應鏈，疫情後又造成塞港、缺櫃，不論是因為戰爭還是疫情導致的供應鏈移轉效應，至少會持續十年，因此未來物價不太可能再回到過去30年的低水準，大家要有心理準備。

台經院景氣預測中心主任孫明德進一步解釋，近期民眾對於物價感受強烈，主因是變化比較快，好比前兩天大家覺得很冷，實際上氣溫並沒有過年前那麼冷，民眾感受不是看絕對數字、而是相對關係，物價也是同樣道理。

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孫明德表示，石油危機時油價每桶3美元的價格沒有再回去過，但所得也沒有倒退至當時水準，即便物價上漲，只要所得能夠提升、壓過物價，通膨不見得是壞現象。

孫明德指出，台灣經濟成長率已經連3年超過3%，即便今年通膨率達2%至2.5%，經濟成長率還是超越通膨，且航運、金融、製造業今年加薪幅度較高，如果幅度超越通膨，也有助於降低民眾痛苦感。（編輯：趙蔚蘭）1110325