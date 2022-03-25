油價平穩雙機制續啟動 下週汽油估降3角

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中油預估28日凌晨零時起，汽柴油價格每公升將調降新台幣0.3、0.4元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北25日電）歐盟擬對俄羅斯實施石油禁令，國際油價續居高檔，不過，中油接連數週啟動油價平穩雙機制吸收漲幅，預估28日凌晨零時起，汽柴油價格每公升將調降新台幣0.3、0.4元。

如依預估，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29元。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，戰事延燒逾1個月，國際原油價格始終在高位徘徊，國內油價隨之波動。根據中油浮動油價公式，累算至3月24日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶115.32美元，較上週105.9上漲9.42美元；新台幣兌美元匯率為28.546元，較上週28.517元貶值0.029元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升大漲3.9元，柴油調漲5.3元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，以95無鉛汽油為基準，每公升超過32.5元時，由中油吸收一半漲幅。

因此，預估28日凌晨零時起，汽柴油價格每公升可能調降0.3、0.4元。（編輯：張均懋）1110325