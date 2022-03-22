俄烏戰爭下能源短缺加劇 美國自顧不暇難挽危機

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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）俄羅斯入侵烏克蘭即將滿月，國際能源價格隨戰事拉長波動不止。美國雖是全球最大產油國，但政府推動能源轉型、業者為求生存不願增產，數十年來最嚴重能源危機逐漸成形。

俄烏戰爭2月24日爆發前，國際油價就因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩帶動用油需求而走揚。俄羅斯揮軍烏克蘭後持續向歐洲供應石油，但部分煉油廠擔憂歐美政府制裁可能擴大而減少採購俄羅斯原油，促使國際油價在3月上旬衝破每桶130美元大關，攻上13年來最高點。

近兩週國際油價持續震盪，短暫回檔後100美元關卡失而復得。倫敦布倫特原油及紐約西德州中級原油（WTI）期貨價今天雙雙大漲7.1%，每桶分別收在115.62美元、112.12美元。

美國、英國為向莫斯科施壓，已禁止進口俄羅斯石油。高度仰賴俄羅斯能源的歐洲聯盟（EU）暫未跟進，但內部已在討論是否要全面封殺俄羅斯石油。

這項制裁措施因德國帶頭反對而暫時作罷，但這不代表風向不會轉變。一旦歐盟27個成員國取得共識，以自身經濟痛楚換取讓莫斯科傷得更痛的結果，俄羅斯石油輸出將頓失一半買主，歐洲各國也將面臨能源缺口如何填補的難題。

如指望大西洋彼岸的美國化解這場能源危機，那無異是緣木求魚，因為美國早已深陷能源供不應求、通貨膨脹衝上40年高點的困局，遠水救不了近火。

2010年代的頁岩油革命讓美國躍居全球最大產油國，但國內產油仍跟不上用油需求，使得美國必須從中東國家及鄰國加拿大、墨西哥等地進口石油。俄烏戰爭爆發前，美國進口俄羅斯石油只占整體約3%，對俄羅斯能源依賴遠不及歐盟國家。

3月初，美國與其他國際能源總署（IEA）成員國同意釋出6000萬桶石油儲備，期望減小俄烏戰爭衝擊油市供給的影響，效果不如預期。白宮接著嘗試接洽沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國領袖，指望這兩個產油大國能協助降溫油市，卻因雙邊關係不睦而碰壁。

在石油輸出國家組織（OPEC）無意增產緩解能源短缺的情況下，美國能否發揮能源大國實力、出手協助化解國際能源危機，值得探究。

就供給而言，美國頁岩油產業經歷野蠻擴張後2014年油價慘跌的教訓，又在2020年目睹COVID-19重創能源需求的慘況，近兩年來產油成長有限。在股東制約下，這些企業寧可顧好體質，也不太願意追求油價高漲帶來的短期利益。

其次是執政的民主黨重視氣候變遷議題，總統拜登政府積極推動能源轉型，如在大力推廣電動車之餘鬆綁石油與天然氣產業鑽探限制，肯定會落人口實，淪為攻擊箭靶。

接著不免牽扯到利益。兩年前，國際油價一度因COVID-19疫情惡化而跌破每桶0美元，如今重新站上100美元大關，獲利回春的石化業者尚未賺飽就要在這個節骨眼增加供給，並不符合商業邏輯。

再者，美國頁岩油產業由盛轉衰，COVID-19大流行後掀起一波產業整併，企業高層重視的是財務紀律、自由現金流，為增產而加碼投資存有一定難度，產油量自然不易如油價一飛沖天。

這些是COVID-19疫情緩和、俄烏戰爭為油市投下震撼彈之際國際油價飆漲的結構性因素，美國多地加油站每加侖5美元以上（約每公升新台幣37.8元）的行情可能成為「新常態」，民眾在萬物齊漲的當下只能搖頭嘆息，盡量減少開車上路。

但能源價格高漲影響不只如此，民眾的通膨預期心理如根深蒂固，進而減少消費支出、拖累經濟成長，1970年代石油危機時期成長疲弱、通膨居高不下的停滯性通膨恐捲土重來。

馬基特公司（IHS Markit）副董事長葉金（Daniel Yergin）近期警告，油市將隨俄烏戰爭陷入大亂，世界掀起一場搶油大戰，「這是場供給危機、物流危機、支付危機，規模可能和1970年代不相上下」。（編輯：陳惠珍）1110322