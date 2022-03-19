擺脫俄油 印度增購美油、德民眾支持每週無車日

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（中央社新德里/柏林19日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭，引發買俄國石油恐資助戰爭疑慮。印度官員說，印度今年採購美國石油量將增11%。民調顯示，不少德國人支持每週一天無車日來降低對俄國石油依賴。

印度能源短缺問題嚴重，因此努力向全球產油國取得供應，包括因2月24日發動侵略烏克蘭而受到國際嚴厲制裁的俄羅斯。

然而，新德里長期和莫斯科保有政治和安全友好關係，招致西方批評。有些人說，繼續與俄國做生意，就是資助它打仗。

一名聽取過相關事務簡報的印度官員今天告訴路透社，印度目前採購的石油大部分來自中東，但美國已成為第4大供應國，且今年供應量將顯著成長。

印度石油供應23%來自伊拉克，其次沙烏地阿拉伯占18%，阿拉伯聯合大公國占11%。這名官員指出，美國石油占比今年將上升至8%。為遵守印度政府政策，這位官員要求匿名發言。

俄羅斯原本在印度石油市場份量不重，但自從遭到制裁後，便兜售折價石油來緩和財務衝擊。

印度最大煉油企業印度石油公司（Indian Oil Corp.）近期透過投標，訂購了300萬桶俄羅斯石油。印度斯坦石油公司（Hindustan Petroleum Corp）也已訂購200萬桶俄國石油，預定5月交貨。

俄烏衝突引發油價飆漲，恐怕會刺激印度通貨膨脹升溫、造成財政吃緊，並可能傷害正努力擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖影響的印度經濟成長。

另一名印度官員針對向俄羅斯採購石油的決定提出辯護。他說，印度歡迎石油銷售的出價競爭，包括來自俄羅斯的石油，尤其考量到目前全球油價大漲。

這名官員還表示，歐洲國家仍繼續進口俄羅斯的石油和天然氣，因此不該要印度停止這麼做。

不過，根據18日公布、德國民調機構Civey替德國電視新聞台「世界」（Welt）所做的民調，48%德國民眾支持把每週日訂為無車日，來協助減少向俄羅斯採購石油；但也有46%民眾反對。

德國2月汽油和柴油價格較一年前幾乎上漲達26%。德國進口的石油當中，逾30%來自俄羅斯。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1110319