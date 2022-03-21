歐盟外長會議 立陶宛愛爾蘭籲禁俄羅斯石油

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電）歐洲聯盟今天舉行外長會議，繼美英禁止進口俄羅斯石油後，立陶宛及愛爾蘭呼籲歐盟展開討論。不過由於德國依賴俄國能源進口，因此歐盟想要達成禁俄國能源共識難度高。

歐盟27個成員國外長今天齊聚布魯塞爾舉行外長會議，烏克蘭情勢是會議焦點。歐盟對俄羅斯祭出4輪制裁後，外界關注歐盟外長們是否會討論再祭出更嚴厲的第5輪制裁。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）藍斯柏吉斯在會議開始前受訪，表示當烏克蘭的戰爭還沒有結束時，歐洲國家敦促歐盟必須繼續對俄羅斯實施制裁，不能給人有種「制裁疲勞」的印象。

他說，現在好像有一種氣氛，大家覺得想要喘口氣，但他提醒這對烏克蘭傳遞出非常糟糕的訊號。

至於歐盟是否應再對俄國祭出新制裁，藍斯柏吉斯認為應開始討論禁止俄羅斯石油進口，因為歐盟是俄羅斯能源主要購買者，目前歐盟的能源基礎設施完備且供應多元，取得俄國以外的石油供應不難。

此外，愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）也提出對俄羅斯實施能源制裁的看法。他表示，看看烏克蘭目前被破壞的程度，歐盟很難主張不應該對俄羅斯能源採取行動，特別是石油和煤炭。

不過，相較美英禁俄石油，歐盟要達成共識難度較高，例如德國進口的石油當中，逾30%來自俄羅斯，今天德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）出席會議前就對此問題謹慎回應。

貝爾伯克表示，德國將努力逐步消除對俄羅斯石油和天然氣的依賴，並會以各種方式孤立俄羅斯政府。

而歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）被問到對禁止俄羅斯石油進口問題時，僅簡短回答交由會議討論。（編輯：周永捷）1110321