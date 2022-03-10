礦業巨擘力拓集團也表態 將切斷與俄所有商業關係

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英澳合資礦業巨擘力拓集團10日表示將切斷和俄羅斯的所有商業關係。圖為力拓在澳洲的據點。（圖取自力拓集團網頁riotinto.com）

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（中央社雪梨10日綜合外電報導）英澳合資礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）今天表示，將切斷和俄羅斯的所有商業關係，成為第一家宣布斷絕俄國商業關係的大型礦業公司，加入西方企業退出俄國的行列。

力拓之前曾表示，該公司沒有營運資產和員工要撤離俄羅斯或烏克蘭，但在莫斯科2月24日發動入侵烏克蘭後，西方企業面臨越來越多退出俄羅斯的壓力。

力拓在聲明中說：「力拓正在結束和俄羅斯企業的任何商業關係。」目前還不清楚，力拓在俄羅斯和哪些企業有商業關係。

法新社報導，力拓未提供時間表，或許是因為這家礦業巨擘和俄羅斯的關係錯綜複雜。

力拓在澳洲和俄羅斯鋁業巨擘俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）合資擁有全球最大氧化鋁煉製廠之一的Queensland Alumina Ltd。其中俄羅斯鋁業聯合公司持有20%股權。

俄羅斯鋁業聯合公司由俄羅斯寡頭德里帕斯卡（Oleg Deripaska）創立，曾在2018年遭美國制裁，接著在次年獲解除制裁，但在這波侵烏制裁行動中尚未受到制裁。

根據英國衛報，德里帕斯卡雖公開表示「和平很重要」，他仍然在美國的制裁名單中。德里帕斯卡目前還透過母公司持有Rusal股權。

莫斯科進犯烏克蘭後，瑞典跨國零售服飾業者海恩斯莫里斯公司（H&M）和蘋果公司（Apple）等西方企業相繼宣布退出俄羅斯，大型商品公司英國石油（BP）、殼牌（Shell）和挪威能源公司（Equinor）等也加入。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110310