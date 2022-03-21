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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

歐盟商討對俄第5輪制裁 能源禁運可能搬上檯面

2022/3/21 21:14
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（中央社布魯塞爾21日綜合外電報導）立陶宛與愛爾蘭外交部長今天表示，歐盟應該對俄羅斯能夠獲利的能源部門加強制裁。為了對付莫斯科，接下來一週將有緊鑼密鼓的外交行動。

針對俄國入侵烏克蘭，歐盟和西方盟友已經實施一連串制裁，包括凍結俄國央行資產。而烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）遭到俄羅斯軍隊圍困，當地人道危機使歐洲面臨壓力必須做得更多。

愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）在參加歐盟部長級會議前表示：「看到烏克蘭目前受到的破壞程度，很難做出不要繼續對（俄國）能源部門施壓的決定，尤其是石油和煤炭。」

不過，歐盟27個成員國是否要跟進美國和英國，對俄國石油業施加制裁，對於仰賴自俄國進口40%天然氣的歐盟而言，將是艱難且意見分歧的抉擇。

外交官員告訴路透社，包括立陶宛在內的波羅的海國家正在推動下一步實施禁運。極度仰賴俄國天然氣的德國則發出警告，基於歐洲能源價格飆升，切勿倉促行動。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）說：「我們難以避免必須開始談到能源部門，而且勢必要討論石油，因為這是俄國最大的進帳項目。」

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）前往參加歐盟會議時表示：「從烏克蘭傳回來的影像令人心碎。歐盟因此更加明白，這個世界既相信基於規則的秩序，就必須將這個政權孤立。」但她拒絕評論是否要制裁俄國能源業。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在另一場會議上則說，歐盟依舊相當仰賴俄國石油和天然氣，不可能從明天起說斷就斷。他的這番話顯示，歐盟現階段能做的有限。

外交官曾說，俄國對烏克蘭使用化學武器，或是大舉砲轟基輔，都可能觸發能源禁運。

莫斯科當局則警告，歐盟若制裁俄羅斯石油業，可能促使俄國關閉輸歐的天然氣管線。

美國總統拜登將於24日抵達布魯塞爾，與北大西洋公約組織（NATO）30個盟國、歐盟，以及日本在內的七大工業國集團（G7）成員會談，討論西方強化對抗莫斯科的作為。

儘管遭到歐盟制裁，包括凍結685名俄國與白俄羅斯人資產，以及對俄國的金融和貿易制裁，克里姆林宮至今依舊持續對烏克蘭發動攻擊。

官員指出，即將發動的第5輪制裁將把更多名字加上歐盟的黑名單。法國則表示，若烏克蘭局勢進一步惡化，制裁項目應該「沒有禁忌」。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110321

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