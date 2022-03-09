美國再制裁俄羅斯 拜登宣布禁止進口俄國石油和其他能源

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統拜登今天宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源，持續就俄國無端和無理對烏克蘭發動戰爭究責，這是美國針對俄國入侵烏克蘭採取的最新制裁措施。

美國國會議員不斷施壓，要求拜登採取禁止進口俄國石油的行動。拜登果真下達禁令，此舉料將對世界油價和經濟有重大影響。（譯者：陳政一）1110309

俄羅斯入侵烏克蘭 英美同時宣布禁止進口俄國石油

（中央社倫敦8日綜合外電報導）在美國總統拜登宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源的同時，英國今天也表示，英國將在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品，持續就俄國無端和無理對烏克蘭發動戰爭究責，這是英美針對俄國入侵烏克蘭採取的最新制裁措施。

最新制裁措施料將對世界油價和經濟有重大影響。

英國商務部長夸騰（Kwasi Kwarteng）推文表示，這項過渡期將給市場、企業和供應鏈充分時間找到俄羅斯石油的替代進口來源，俄羅斯石油佔英國石油需求的8%。（譯者：陳政一）1110309