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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭6/300

俄烏戰爭致油價飆漲 美國向委內瑞拉尋求紓解

2022/3/8 16:37
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）白宮今天表示，美國代表團上週末與委內瑞拉政府進行會談，探討的內容包括能源供應這一塊，這是因為美方正設法減少自俄羅斯進口石油。

在俄羅斯侵略烏克蘭，美國試圖孤立俄國之際，多家美國媒體報導，不止委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導的政府官員與美方見面，就連委國反對派也稱見了飛到該國首都卡拉卡斯（Caracas）的美國高階代表團。

馬杜洛領導的政府於2019年與美國斷絕關係，而他是這次俄羅斯入侵烏克蘭後，仍表達對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「大力支持」的少數幾個國際人士之一。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴記者說：「有關前往委內瑞拉的此行，政府官員是要討論一系列的議題，其中當然也包括能源、能源安全等。」

馬杜洛今天在電視上露臉時，證實了與美國代表會面的消息，並稱那是「彼此尊重、帶著親切，並具外交意義的」，但他並未詳述涉及的議題。

他說：「我們在總統府會面，我們談了快兩小時。」

他接著說：「對我來說，能（和美方）面對面談論委內瑞拉利益最大化的相關議題相當重要。」（譯者：李晉緯/核稿：陳正健）1110308

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