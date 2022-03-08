美若禁俄羅斯石油進口將影響經濟 6面向看懂如何衝擊全球

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，美國正考慮禁止俄羅斯石油進口。消息一出，布倫特原油隨即飆升至每桶近140美元，達到2008年以來高點。

俄羅斯是全球極為重要的原油和石油產品出口國，每天可提供約700萬桶石油或7%全球供應量。路透社從6大面向分析，這種前所未見的制裁將對全球經濟帶來哪些影響。

●油價創紀錄

儘管西方國家尚未直接制裁俄國能源部門，但一些客戶已開始避免購買俄國石油，以免日後衍生法律問題。

摩根大通（JP Morgan）預測，如果俄國出口中斷問題持續到2022年底，屆時油價可能達到破紀錄的每桶185美元。瑞士銀行（UBS）分析師史特諾沃（Giovanni Staunovo）也警告：「導致大宗商品供應中斷的長期戰爭，可能讓布倫特原油飆升至每桶150美元以上。」

不過，路透社詢問的多數分析師與摩根大通都認為，石油年度均價將落在每桶100美元以下。

上次油價突破100美元是在2014年。7日的油價水平已逼近2008年7月創下的147美元天價。油價與2年前相較更是天差地遠，當時由於COVID-19疫情導致需求下降，國際油市首度崩盤，紐約西德州中級原油（WTI）期貨價格甚至跌破0美元。

●通膨衝擊

隨著天然氣價格創新高，未來數個月內飆升的能源成本預料將導致大西洋兩岸的通膨率超過7%，並嚴重侵蝕一般家庭的購買力。

根據經驗，在歐元區，油價每上漲10%，就會推升通膨增加0.1至0.2個百分點。自1月1日以來，布倫特原油的歐元價格已上揚約80%。而在美國，油價每上漲10美元/桶，通常會使通膨率上升0.2個百分點。

俄國除了是石油和天然氣主要供應國，也是全球最大穀物和化肥出口國，以及鈀、鎳、煤和鋼鐵的頂級生產商。一旦將俄國排除在貿易體系外，將打擊眾多產業，並造成全球糧食安全更加緊張。

●打擊經濟成長

針對俄國石油的禁令將進一步拖慢全球從疫情中復甦的腳步。

歐洲中央銀行（ECB）的初步估算表明，在基線情境下，戰爭可能使歐元區今年經濟成長減少0.3至0.4個百分點，若情況嚴重，減幅可達1個百分點。

未來數月中，停滯性通膨（stagflation）的風險很高，或是可能出現鮮少成長或低成長、高通膨的狀況。不過，即使受到商品價格拖累，長期來看歐元區仍可能保持強勁成長。

俄羅斯預計將受到立即性且最嚴重的打擊。摩根大通預測，俄羅斯國內生產毛額（GDP）將萎縮12.5%。

●影響央行決策

對於美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）而言，通膨影響已經過大。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）曾說，本月就必須升息，貸款利率勢必會變高。

至於歐洲央行，採取政策行動的急迫性較低，因為市場仍有閒置勞動力，且當地因素引發的通膨狀況較少。

●替代燃料問題

隨著化石燃料需求在COVID-19疫情後出現反彈，但全球供應依然緊繃。各國面臨增加能源供應壓力之際，能否落實綠能發展有仍待考驗。

英國金融服務公司哈格里夫斯．蘭斯多恩（Hargreaves Lansdown）資深投資與市場分析師史屈特（Susannah Streeter）指出：「為因應化石燃料供應短缺，短期內綠色倡議勢將減少。」

目前解除伊朗國際制裁的談判已進入最後階段，且高油價將刺激美國頁岩油相關投資，但初期供應可能無法完全填補俄羅斯退出後的真空。

●長期影響

俄羅斯與西方國家的對立，可能促使莫斯科轉而強化與北京的關係，但中俄之間的能源基礎設施極少。

英國風險分析機構Verisk Maplecroft資深亞洲分析師高宇（Kaho Yu，音譯）指出：「儘管俄羅斯的『轉向東方』（Pivot to the East）政策透過天然氣基礎建設加速了對中合作…比起歐洲成熟市場，這些發展仍處於初始階段。」

從中長期來看，隨著各國設法擺脫對俄羅斯能源的依賴，可再生能源堪稱前景可期。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110308