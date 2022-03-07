烏俄戰火難熄 全球商品飆漲股市慘跌

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（中央社紐約7日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭局勢遲遲無法降溫，國際金融市場深受衝擊，黃金突破每盎司2千美元，油價逼近每桶140美元，創下近14年新高，已收盤的亞洲股市則是哀鴻遍野。

自俄羅斯侵略烏克蘭以來，原物料價格大漲，投資人為避險購入黃金，使得金價今天一度超越每盎司2000美元，來到每盎司2000.86美元，創下自2020年9月以來最高價位。

在供應吃緊的恐慌下，鋁、銅價格今天也紛紛締造新高。鋁價今天攀至每公噸4026.50美元，首度突破4000美元門檻；銅價也以每公噸1萬845美元寫下新紀錄。另外，今天鎳價也大漲逾25%。

在傳出美歐擬禁俄國石油進口後，國際油價聞訊揚升，北海布倫特原油急漲至每桶139.13美元，達到2008年以來高點。專家警告，在通膨原本就居高不下的情況下，油價勁揚恐帶動商品價格飆漲，造成停滯性通貨膨脹（stagflation）。

股市方面，日股日經225指數收盤暴跌764.06點，跌幅高達2.94%；其他亞州國家地區也一片慘綠，其中香港股市重跌近4%，跌幅居亞股之冠，台北股市重挫3.15%，首爾股市大跌2.29%，雪梨股市跌1.02%，新加坡挫1.21%，曼谷股市重挫2.69%，威靈頓股市跌1.88%。

在烏克蘭危機升溫下，歐洲股市開盤也表現黯淡，德國法蘭克福股市開盤重挫3.6%，法國巴黎股市挫跌3%，不過目前跌勢已收斂。

財經媒體CNBC報導，烏俄衝突對全球經濟造成嚴重衝擊，預測人士表示，美國成長將放緩，今年國內生產毛額（GDP）將成長3.2%，較2月預測值小幅調降0.3%。然而預測人士警告，美國經濟將如何回應油價衝擊，仍有許多未知數。

一般預測，歐洲經濟所受影響會更大。巴克萊銀行（Barclays）將今年歐洲的成長預測由上個月的4.1%調降至3.5%。這家投資銀行表示，大宗商品價格暴漲和金融市場的風險規避（risk aversion）是主要的蔓延管道，這意味著一場全球停滯性通膨衝擊，而歐洲是受影響最大的地區。

而俄羅斯預計將是最大輸家。摩根大通（JPMorgan）預測，俄羅斯GDP將萎縮12.5%，國際金融協會（Institute of International Finance，IIF）更預測俄國經濟萎縮幅度高達15%，為全球金融危機時的兩倍。（譯者：徐崇哲）1110307