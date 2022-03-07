股匯雙黑 外資賣超史上次高新台幣重貶1.35角

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（中央社記者蘇思云台北7日電）俄烏戰火引發市場擔心通膨升溫，台北股匯市今天雙雙收黑，台股大跌557點，外資更賣超台股882.4億元，創下史上台股第二大賣超紀錄，新台幣兌美元今天收盤收28.25元，重貶1.35角，來到近11個月的低點。

俄羅斯入侵烏克蘭，美國與歐盟計劃禁止進口俄羅斯石油，市場擔憂油價飆漲、恐衝擊全球經濟。台股今天大跌557.83點，失守17200點，收在17178.69點，成交值新台幣4567.83億元，為7個多月來的大量。電子、金融與傳統產業股全面下挫。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超864.22億元，金額明顯擴大，其中，外資賣超822.4億元，創下台股史上第二大賣超紀錄。

台積電等權值股淪為外資提款機，外資賣超前10名中，有一半是台股前20大市值企業。根據台灣證券交易所資料，外資今天賣超台積電最多，達5萬9332張；外資連續11個交易日共賣超台積電30萬9820張。台積電今天股價下跌19元，收在新台幣576元，市值縮水4926億元，滑落至14.93兆元，並影響大盤指數約158點。

股市重挫，也反映在匯市表現走貶。新台幣兌美元今天收在28.25元，重貶1.35角，收在去年4月下旬以來的新低，台北外匯經紀公司成交金額就達25.33億美元，來到近13年的新高。

台北及元太外匯市場總成交金額也爆量到34.875億美元。

外匯交易員表示，市場擔心通膨議題，避險情緒升溫，資金向美元移動，加上外資近期賣超也積極匯出，新台幣因此走貶。

外匯交易員表示，隨著國際對俄羅斯制裁加劇，確實也牽動資金挪移，美元指數近期明顯走強，新台幣相對偏弱整理，後續仍要持續關注外資動向以及美元走勢。

根據中央銀行統計，美元指數今天上揚0.81%，歐元下跌1.26%，亞洲貨幣除了日圓外幾乎全數走貶，日圓升值0.38%，人民幣持平，新加坡幣貶0.29%、新台幣貶0.48%，韓元則重貶1.05%。不過，自2020年底至今，新台幣兌美元仍升值達0.91%。（編輯：潘羿菁）1110307