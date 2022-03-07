台股重挫557點 台灣50ETF盤中零股交易暴增2.2倍

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（中央社記者潘智義、張良知台北7日電）台股今天重挫557點，指數股票型基金（ETF）台灣50也下跌逾3%，吸引有意中長期投資的小資族透過零股交易進場，今天盤中零股交易爆出538萬股成交量，較3月4日168萬4101股大增近2.2倍。

台股今年以來出現3次逾300點的重挫走勢，分別在1月21日大跌318.98點、2月24日重挫461.18點及3月7日重跌557.83點；而以精選台股50檔產業龍頭權值股的台灣50當日都同步下跌，雖然不少投資人賣股出場，但勇於承接的買盤也積極進場，讓成交量明顯增加。

台灣50於1月21日成交3萬2475張、2月24日成交3萬2725張，分別較前一日增加0.92倍及5.81倍；台灣50今天下挫逾3%，成交量更高達5萬1846張，較前一交易日1萬2549張暴增3.13倍。

在零股交易方面，遇到台股重挫，以零股投資台股的小資族或存股族更是積極進場。今天台股盤中重挫一度達600點，台灣50的盤中零股交易異常熱絡，終場合計盤中零股交易達538萬7473股，成交筆數6萬7525筆，成交金額達7億2381萬元；成交股數較前一個交易日大增近2.2倍，成交筆數及金額也增加1.82倍及2.1倍。

台灣50精選台股50檔產業龍頭權值股，走勢貼近大盤波動，台股加權指數今天收在17178.69點，下跌557.83點，跌幅3.15%，成交值新台幣4567.83億元，為7個多月來的大量；指數今天終場摜破半年線17585點、年線17318點。

台灣50成分股最具代表的就是台積電，市值最大的台積電股價今天收在576元，下跌19元，市值縮水4926億元，滑落至14.93兆元，影響大盤指數約158點。

此外，元大高股息ETF今天下跌1.73%，以33.45元作收，成交量也放大為4萬770張，較前一個交易日1萬6772張增加1.43倍；元大高股息今天盤中零股交易也放大至91萬5652股，較3月4日的36萬5329股增加1.5倍，元大高股息今天成交筆數7744筆、成交金額3067萬元也較前一日增加1.43倍及1.45倍。（編輯：楊蘭軒）1110307