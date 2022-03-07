外資賣超822億元史上次高 台積電等權值股淪提款機

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（中央社記者張建中台北7日電）台股今天爆量殺低，終場大跌557.83點，失守17200點。外資賣超新台幣822.4億元，賣超金額創史上次高，以權值股為主，賣超前10名中有一半是台股前20大市值企業。

俄羅斯入侵烏克蘭，美國與歐盟計劃禁止進口俄羅斯石油，引發市場恐慌性賣壓出籠，台股在電子、金融及傳統產業股幾乎全面走跌下，指數收在17178.69點，下跌557.83點，跌幅3.15%，成交值4567.83億元，為7個多月來的大量。

外資及陸資今天賣超822.4億元，賣超金額為歷史次高，僅次於2021年2月26日的944.08億元，當天除美國10公債殖利率攀升，還有指數編纂公司MSCI（明晟）權重調整影響。自營商今天同步賣超118.08億元，投信則買超76.26億元；三大法人合計賣超864.22億元。

台積電等權值股淪為外資提款機，外資賣超前10名中，有一半是台股前20大市值企業。據台灣證券交易所資料，外資今天賣超台積電最多，達5萬9332張；外資連續11個交易日共賣超台積電30萬9820張。

台積電今天股價收在新台幣576元，下跌19元，市值縮水4926億元，滑落至14.93兆元，並影響大盤指數約158點。

外資賣超前10名還有聯電、日月光投控、中鋼、鴻海，以及元大金、新光金、元大台灣50、國泰台灣5G+、國泰永續高股息。

外資買超元大台灣50反1最多，達10萬7648張，其餘買超前10名有開發金、國泰台灣加權反1、富采、期街口布蘭特正2、富邦越南、台亞、上曜、華晶科及華通。

分析師王兆立表示，隨著風險增加，台股今天不僅摜破17585點半年線，還一舉失守17318點年線多方關鍵位置點，指數最好能在3至5天內重新站上年線，且不再跌破，才能化解破底危機。（編輯：潘羿菁）1110307