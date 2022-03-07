高油價、高通膨壓力大 法人：加大金融市場波動

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）烏俄戰火綿延，近期傳出美國可能針對俄羅斯原油進行制裁，由於俄羅斯產油量占全球供給約10%，市場對原油供給中斷疑慮急遽升溫，引發油價大漲，帶動通膨壓力高漲，法人表示，高油價、高通膨勢必造成金融市場有較劇烈修正。

第一金投信投資長唐祖蔭表示，美歐軍援烏克蘭，俄烏閃電戰變消耗的持久戰可能性升高，造成石油與糧食價格高漲，通貨膨脹壓力有增無減，一旦通膨炸鍋帶給全球經濟的後座力不容忽視，更讓聯準會（Fed）的貨幣政策陷入兩難，金融市場劇烈波動頻率恐變高、時間也將延長。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，油價、小麥、鋁、鎳等原物料價格大漲，市場憂心供應鏈中斷，通膨升溫恐促使經濟復甦步調生變，恐慌情緒擴散，恐慌指數（VIX）創一年來新高，資金湧入避險性資產，美元指數大漲，市場短期震盪加劇。

國泰期貨研究部表示，儘管市場似已消化俄烏實體軍事戰爭部分，後續接踵而來的經濟制裁，進一步引發金融市場震盪。俄羅斯為重要能源、原物料、金屬、食品等生產國，烏克蘭亦為重要食品生產國，經濟制裁影響層面巨大，引發高通膨疑慮。

國泰期貨研究部分析，俄羅斯為全球重要能源出口國，其天然氣占全球產量17%、石油11%，金屬方面，鈀40%、鎳6%、鋁5%，亦為重要鋼材、鐵礦砂生產國，烏克蘭亦為鋼鐵重要出口國、歐洲大穀倉，短期內相關原物料仍有動能。

針對台股影響，法人指出，對於能源上游相關個股較為稀缺，短期能源大漲將壓抑供應鏈利差，鋼鐵為較直接受惠族群，目前認為煉鋼產能受惠幅度最大，能源價格上漲也將帶動替代能源投資氛圍，相關太陽能股將受到資金青睞。（編輯：張均懋）1110307