台股爆量重挫557點 金管會：必要時將出手救市

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（中央社記者謝方娪台北7日電）市場憂心烏俄情勢衝擊全球經濟，台股今天大跌557.83點，失守17200點。金管會出面喊話台股基本面仍穩健，面對國際情勢大幅動盪，投資人宜心靜、理性、審慎；若股市出現非理性下跌，必要時將出手救市。

俄羅斯入侵烏克蘭，美國與歐盟計劃禁止進口俄羅斯石油，市場憂心衝擊全球經濟，台股今天開低走低，終場大跌557.83點，收在17178.69點，跌幅3.15%，電子、金融與傳產股全面下挫。成交值新台幣4567.83億元，為7個多月來大量。

金管會表示，近期因俄烏情勢緊張，各國包括台股在內均受影響，但股市投資長期仍回歸基本面，上市櫃公司目前營運狀況不錯，1月營收較去年同期成長9.56%，且依行政院主計總處預測，今年國內經濟成長率為4.42%，台股基本面尚屬穩健。

金管會強調，面對國際情勢大幅動盪，投資人仍宜心靜、理性、審慎；金管會將持續關注相關狀況變化，若股市發生非理性下跌，必要時將採取相關措施，出手救市。

台股權值股與高價股今天紛紛重挫，市值最大的台積電股價收在576元，下跌19元，市值縮水4926億元，滑落至14.93兆元，影響大盤指數約158點。（編輯：趙蔚蘭）1110307