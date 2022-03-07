更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭捐款專戶5天達3億元 首撥1億助難民
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300

台股爆量重挫557點 金管會：必要時將出手救市

2022/3/7 15:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北7日電）市場憂心烏俄情勢衝擊全球經濟，台股今天大跌557.83點，失守17200點。金管會出面喊話台股基本面仍穩健，面對國際情勢大幅動盪，投資人宜心靜、理性、審慎；若股市出現非理性下跌，必要時將出手救市。

俄羅斯入侵烏克蘭，美國與歐盟計劃禁止進口俄羅斯石油，市場憂心衝擊全球經濟，台股今天開低走低，終場大跌557.83點，收在17178.69點，跌幅3.15%，電子、金融與傳產股全面下挫。成交值新台幣4567.83億元，為7個多月來大量。

金管會表示，近期因俄烏情勢緊張，各國包括台股在內均受影響，但股市投資長期仍回歸基本面，上市櫃公司目前營運狀況不錯，1月營收較去年同期成長9.56%，且依行政院主計總處預測，今年國內經濟成長率為4.42%，台股基本面尚屬穩健。

金管會強調，面對國際情勢大幅動盪，投資人仍宜心靜、理性、審慎；金管會將持續關注相關狀況變化，若股市發生非理性下跌，必要時將採取相關措施，出手救市。

台股權值股與高價股今天紛紛重挫，市值最大的台積電股價收在576元，下跌19元，市值縮水4926億元，滑落至14.93兆元，影響大盤指數約158點。（編輯：趙蔚蘭）1110307

延伸閱讀
看好台股後市 外資連3月淨匯入逾千億元金管會：台股價量表現居亞洲前段班 動能穩健金管會：台股體質健全 影響成交量因素並非僅QE
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀