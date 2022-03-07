更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
對俄烏衝突無計可施 安理會只能一直開會
首頁 / 產經

新台幣重貶1.35角 台北外匯爆量創近13年新高

2022/3/7 18:10（3/7 18:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣兌美元7日收盤收28.25元，貶值1.35角，創下近11個月來低點。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元7日收盤收28.25元，貶值1.35角，創下近11個月來低點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北7日電）俄羅斯烏克蘭危機推升通膨疑慮，外資今天大量匯出，新台幣兌美元今天收盤收28.25元，貶值1.35角，創下近11個月來低點。台北外匯經紀公司成交金額就達25.33億美元，來到近13年的新高。

台北及元太外匯市場總成交金額則是擴大到34.875億美元。

俄羅斯入侵烏克蘭，美國與歐盟計劃禁止進口俄羅斯石油，市場憂心恐衝擊全球經濟，台股今天大跌557.83點，收在17178.69點，成交值新台幣4567.83億元，為7個多月來的大量。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超864.22億元，金額明顯擴大，其中，外資賣超822.4億元，創下台股史上第二大賣超紀錄。台北外匯經紀公司成交量25.33億美元，僅次於2009年4月30日的38.4億美元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外匯交易員表示，市場避險情緒升溫，資金向美元移動，美元買盤出籠，加上外資資金大量匯出，新台幣因此走貶；新台幣兌美元今天開盤價為28.160元，最高28.150元、最低28.299元，最後收在28.25元，貶1.35角，收在去年4月下旬以來的新低，台北及元太外匯市場總成交金額也擴大到34.875億美元。

外匯交易員表示，美元指數明顯走強，今天除了日圓外，幾乎所有亞幣都全數走貶，新台幣兌美元28元可能是新常態，後續仍要持續關注外資動向以及美元走勢。（編輯：黃國倫）1110307

延伸閱讀
台股爆7個多月大量 重挫557點失守17200點台股重挫557點 台灣50ETF盤中零股交易暴增2.2倍憂俄入侵烏克蘭重挫經濟 國際金價漲破2000美元油價飆近14年新高 學者：台灣輸入性通膨壓力更大
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族