新台幣重貶1.35角 台北外匯爆量創近13年新高

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（中央社記者蘇思云台北7日電）俄羅斯烏克蘭危機推升通膨疑慮，外資今天大量匯出，新台幣兌美元今天收盤收28.25元，貶值1.35角，創下近11個月來低點。台北外匯經紀公司成交金額就達25.33億美元，來到近13年的新高。

台北及元太外匯市場總成交金額則是擴大到34.875億美元。

俄羅斯入侵烏克蘭，美國與歐盟計劃禁止進口俄羅斯石油，市場憂心恐衝擊全球經濟，台股今天大跌557.83點，收在17178.69點，成交值新台幣4567.83億元，為7個多月來的大量。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超864.22億元，金額明顯擴大，其中，外資賣超822.4億元，創下台股史上第二大賣超紀錄。台北外匯經紀公司成交量25.33億美元，僅次於2009年4月30日的38.4億美元。

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外匯交易員表示，市場避險情緒升溫，資金向美元移動，美元買盤出籠，加上外資資金大量匯出，新台幣因此走貶；新台幣兌美元今天開盤價為28.160元，最高28.150元、最低28.299元，最後收在28.25元，貶1.35角，收在去年4月下旬以來的新低，台北及元太外匯市場總成交金額也擴大到34.875億美元。

外匯交易員表示，美元指數明顯走強，今天除了日圓外，幾乎所有亞幣都全數走貶，新台幣兌美元28元可能是新常態，後續仍要持續關注外資動向以及美元走勢。（編輯：黃國倫）1110307