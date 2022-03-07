台股爆7個多月大量 重挫557點失守17200點

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（中央社記者張建中台北7日電）俄羅斯入侵烏克蘭，美國與歐盟計劃禁止進口俄羅斯石油，市場憂心恐衝擊全球經濟，台股開低走低，終場大跌557.83點，失守17200點。電子、金融與傳統產業股全面下挫。

台股加權指數今天收在17178.69點，下跌557.83點，跌幅3.15%，成交值新台幣4567.83億元，為7個多月來的大量。

台股權值股與高價股今天紛紛重挫，市值最大的台積電股價收在576元，下跌19元，市值縮水4926億元，滑落至14.93兆元，影響大盤指數約158點。

聯發科股價跌破1000元大關，收在972元，跌出「千金股」行列，台股僅剩「9千金」；鴻海、聯電同步走跌，整體電子類股指數重挫3.49%。

金融類股指數下挫2.74，傳產股也普遍走跌，航運類股指數下跌逾5%，觀光類股指數下跌逾4%，汽車類股指數下跌逾3.5%。鋼鐵類股在金屬價格走揚激勵下，類股指數逆勢上揚逾1%，為盤面表現最強勢的族群。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股今天一口氣跌破半年線與年線關卡，引發停損賣壓出籠，預期短期不排除有機會展開跌深反彈，但美國與歐洲是否禁止進口俄羅斯石油，將是影響通膨的一大關鍵，並將牽動台股後市，是市場關注重點。（編輯：張均懋）1110307