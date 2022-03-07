俄烏戰雲籠罩台股重挫 國安基金密切關注

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烏克蘭危機升高，重創國際股市也推升油價飆漲，台股7日開低走低，盤中一度下探至17143.67點，大跌592.85點。中央社記者吳家昇攝 111年3月7日

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（中央社記者張璦、謝方娪台北7日電）烏克蘭危機升溫，國際股市陷入動盪，台股今天開低走低，盤中一度下探至17135.68點；財政部表示，國安基金密切關注台股走勢。

財政部表示，據「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條規定，如果因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞，將可授權國安基金進場護盤。

台股今天開低走低，盤中一度下探至17135.68點，摜破半年線17585點、年線17318點及去年年底低點17167點。

財政部指出，國安基金隨時密切關注台股走勢發展，不過台股基本面好、台灣出口暢旺，希望投資人理性看待烏克蘭、俄羅斯戰爭對市場造成的波動。

證交所指出，今年截至上週為止，台股跌幅介於5%至6%區間，相比日韓等主要股市跌幅逾10%，台股跌幅仍相對較小，近期全球局勢難免受俄烏情勢升溫影響，不過這僅是短期因素，最終股市仍要回歸基本面。

證交所表示，目前看來上市櫃公司第1季營收仍可呈現正成長，顯示台股基本面仍然穩健，投資人投資股市，還是要注意基本面表現。（編輯：趙蔚蘭）1110307