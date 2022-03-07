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戰事烏雲未散 台股盤中重挫592點摜破17200點

2022/3/7 10:54（3/7 13:50 更新）
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烏克蘭危機升高，美股上週五走跌，台北股市7日開低走低，加權指數大跌超過500點，跌破17200點。中央社記者王騰毅攝 111年3月7日
烏克蘭危機升高，美股上週五走跌，台北股市7日開低走低，加權指數大跌超過500點，跌破17200點。中央社記者王騰毅攝 111年3月7日
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（中央社記者張建中台北7日電）烏克蘭危機升高，重創國際股市也推升油價飆漲，台股開低走低，盤中一度下探至17143.67點，大跌592.85點，摜破半年線17585點、年線17318點及去年年底低點17167點。

至10時40分，台股加權指數來到17202.24點，下跌534.28點，成交值新台幣2730億元。

台積電美國存託憑證（ADR）收在105.06美元，下挫3.73美元，跌幅3.43%。台積電今天股價同步走跌，盤中最低達新台幣577元，下跌18元，市值縮水4667億元，滑落至14.96兆元，影響大盤指數約150點。

聯發科股價跳空開低，開盤即摜破1000元大關，盤中一度下探975元，下跌50元，跌幅約4.87%；鴻海及大立光等權值股也都走跌，影響整體電子類股指數下挫逾3%。

金融股包括國泰金、富邦金等股價紛紛滑落，類股指數也大跌逾3%。傳產類股中，觀光、運輸、百貨及汽車類股指數也都下挫逾3%；台塑化在國際油價高漲激勵下，股價相對抗跌。（編輯：張良知）1110307

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