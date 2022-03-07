國際原油飆近14年新高 下週國內油價恐再走揚

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俄烏戰火影響下，國際油價飆至近14年高點。（中央社製圖）

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（中央社記者曾智怡台北7日電）美歐擬禁俄石油進口，國際油價大漲，布倫特原油飆至每桶近140美元，達近14年高點。依中油浮動油價公式，未來一週原油價格若維持高檔，下週汽、柴油價格恐再走揚；漲至35元以上，政府與中油將共同吸收75%漲幅，以平穩油價。

市場擔憂，俄國遭「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）制裁，將使原油供應中斷，加上國際大油公司撤出在俄油氣投資等因素交叉影響，國際油價持續恐慌性走高，牽動國內油價上漲。

儘管國內已啟動油價平穩雙機制，仍擋不住油價漲勢，本週汽、柴油皆大漲新台幣0.6元，發油量最大的95無鉛汽油價格已來到32.8元，逼近33元大關，也是2014年10月以來、逾7年新高。

其餘各式油品參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升34.8元、超級柴油每公升29.1元。

由於俄烏地緣衝突尚未平息，美國正與歐洲國家「積極討論」禁止進口俄羅斯石油，作為對莫斯科入侵烏克蘭的進一步經濟制裁，使今天北海布倫特原油（Brent）5月交割價開盤後飆至每桶近140美元，達近14年高點，即便後來小幅回落至每桶125.15美元，仍較4日收盤價格高出8.18%。

依中油浮動油價調整原則，油價公式7D3B週均價計算參數為杜拜、布蘭特原油每天收盤價格，以上週為例，週均價漲幅達10.18%。

至於本週油價走勢，以目前尚未收盤價格進行試算，週均價明顯高於上週的108.73美元，此意味著，若接下來4天油價都維持高檔，下週週均價恐再漲逾10%。

不過，國內設有平穩機制，若國際原油持續飆漲，牽動國內油價漲至35元以上時，中油將實施油價平穩機制的最高吸收措施，由政府與中油共同吸收75%漲幅，讓油價平穩。（編輯：楊蘭軒）1110307