英國防大臣：蒲亭失全球影響力 侵烏戰爭會是末路

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英國國防大臣華勒斯表示，不論烏克蘭未來會怎麼樣，俄羅斯總統蒲亭（圖）已經失去全球影響力，並預言這場戰事將會是蒲亭的末路。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天表示，不論烏克蘭未來會怎麼樣，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已經失去全球影響力，並預言這場戰事將會是蒲亭的末路。

路透社報導，烏克蘭軍方與情報單位表示，俄羅斯聲稱對烏克蘭發動的「特別軍事行動」仍在持續，但步調已經慢了下來。在此同時，恐慌的居民不斷逃出飽受轟炸蹂躪的城市。

華勒斯告訴「泰晤士電台」（Times Radio）：「最終會歸責於克里姆林宮…不論發生在下週，或明年，或下一個十年，這顯然還有議論空間。但無論…發生什麼情況，蒲亭總統對全世界而言已經是一位失勢者，他完蛋了，他的軍隊完蛋了…他必須認知到那個事實。」

華勒斯表示，入侵行動並沒有照俄羅斯的計畫走。「這將會是蒲亭的末路…就是這樣。你沒辦法佔領這樣的民族，這樣的國家。」

他說：「長期下來沒有人會接他的電話。他把他的軍隊累死了，他要替成千上萬俄國官兵陣亡負責，要為無辜民眾被殺害負責…他把國家經濟搞垮了…他也必須為此負責。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110308