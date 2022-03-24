蒲亭：「不友善國家」買天然氣要用盧布 德批違約

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天宣布，「不友善國家」購買俄國天然氣時，要轉為用俄羅斯盧布付款。此言一出盧布大漲，德國經濟部長抨擊，單方更改交易貨幣無異違約。

俄羅斯2月24日揮兵入侵烏克蘭，歐洲和美國隨即祭出嚴厲制裁。然而歐洲在暖氣和發電上極為依賴俄羅斯天然氣，歐盟更是對俄羅斯能源制裁方面存在分歧。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）的訊息很明確：如果你想要我們的天然氣，就買我們的貨幣。目前還不清楚俄羅斯是否有權單方更改以歐元交易的現有合約。

蒲亭一宣布，盧布應聲上漲，來到1美元兌95盧布，創下3週以來新高，終場收97.7。盧布自2月24日以來貶幅已超過22%。

若干歐洲躉售天然氣價格今天漲幅高達30%，英國和荷蘭躉售天然氣價格勁揚。

俄羅斯天然氣占歐洲總消費量約40%。今年歐盟從俄羅斯進口的天然氣每天在2億至8億歐元（約新台幣252億元）之間波動。

蒲亭在與部長級官員的電視會議上表示：「當然，俄羅斯將仍按照原來合約制定的價格和數量供貨。」「變化的只有支付貨幣，將改為俄羅斯盧布。」

德國稱蒲亭的要求違約，俄羅斯天然氣的其他買家也贊同這一點。

根據法新社，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）說：「宣布以盧布支付是違反合約，我們現在將與我們的歐洲合作夥伴討論如何因應。」俄羅斯侵略烏克蘭前，德國天然氣高達55%從俄羅斯進口。

一位波蘭政府消息人士表示：「這將違反當前合約的付款規定。」他說現有交易今年底到期後，波蘭無意與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）簽署新約。

主要銀行不願交易俄羅斯資產，使得蒲亭的要求更加複雜化。

荷蘭天然氣供應商Eneco從Gazprom的德國子公司 Wingas GmbH購買15%的天然氣，其發言人表示，有一份以歐元計價的長期合約，他說：「我無法想像我們會同意變更條款。」

根據Gazprom，截至1月27日，其對歐洲和其他國家的天然氣銷售有58%以歐元結算，美元約占總銷售額的39%，英鎊約占3%。全球交易的商品主要以美元或歐元支付，約占全球外匯儲備80%。

保加利亞能源部長尼科洛夫（Alexander Nikolov）告訴記者：「（天然氣）供應沒有危險，我們已經檢查過，保加利亞有一個金融交易對手可以用盧布實現交易。」「我們預計會採取各種非比尋常的行動，但已經討論過這種情況，因此在現有合約下的付款沒有風險。」

包括義大利石油和天然氣巨頭埃尼（Eni）、荷蘭殼牌（Shell）和英國石油公司（BP）、德國萊茵集團（RWE）和德國最大的俄羅斯天然氣進口商Uniper等，都拒絕置評。

倫敦能源市場研究顧問公司－能源面向（Energy Aspects）合夥人（Leon Izbicki）表示：「鑑於採購規模，目前還不清楚歐洲客戶將付款轉換為盧布的難易程度。」不過他表示，俄羅斯央行可以為外匯市場提供額外的流動性，使歐洲客戶和銀行能夠獲得所需的盧布。

另一方面，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）今天也表示，將堅持國際合作夥伴以盧布付款。

俄羅斯官方塔斯社（Tass）引述俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）報導：「我們仍將以盧布結算所有外部協議。」（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1110324