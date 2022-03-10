俄國銀行推出人民幣存款 分析：避險性質彰顯

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（中央社台北10日電）俄羅斯外貿銀行宣布推出人民幣存款業務，最高年利率8%。分析指出，俄國飽受經濟制裁，將更加依賴中國，雙方交易將傾向人民幣；俄烏戰事期間人民幣走強，顯見主流貨幣避險屬性。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外貿銀行宣布3月9日起推出人民幣存款業務，最高年利率8%，最低存款金額100元，高利率存款期限為3至6個月。該銀行宣稱，人民幣將成為其他外幣存款業務收益最大的替代選擇。

俄羅斯MTS銀行代表9日向俄國媒體「生意人報」表示，約有10家俄羅斯大型銀行有意推出人民幣存款。這位銀行代表指出，考慮美元結算受到限制，近期人民幣帳戶特別受歡迎。考慮到外幣流通的限制，僅能在交易所購買人民幣，而儲蓄帳戶提現僅支持盧布。

FX168財經網報導，在盧布兌美元和歐元匯率下跌的情況下，俄羅斯民眾對使用其他外匯存款感興趣，人民幣是可使用的最具前景資金分配選項。俄羅斯因入侵烏克蘭遭受經濟制裁，盧布兌美元貶值超過30%，但人民幣匯率幾無波動。

報導引述分析人士指出，俄羅斯在遭受多重經濟制裁後，將更加依賴中國採購俄原油和農產品，這讓北京掌握定價話語權，雙方交易可能傾向於採用人民幣，而非美元。人民幣在俄羅斯的外匯儲備也舉足輕重。

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證券市場周刊9日分析，人民幣在國際支付中占比上升到3.2%，超過日元成為第4大國際支付貨幣。人民幣具備一定的避險屬性，避險貨幣之所以能夠避險，就在於其具有很好的保值功能，不容易受到戰爭、經濟和市場波動等影響。

分析提到，面對風險事件衝擊，顯見人民幣具備了一定的避險屬性。俄烏事件發生以來，美元兌離岸人民幣匯率一度創下近4年新高，全球避險資金，紛紛湧入美元和人民幣進行避險，尤其是歐洲的避險資金。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110310