更多編輯台推薦新聞：
華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透
娛樂

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透

阿諾揭父親曾效忠納粹罪惡過餘生 向俄軍民喊話：你們的政府在說謊
國際

阿諾揭父親曾效忠納粹罪惡過餘生 向俄軍民喊話：你們的政府在說謊

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵
產經

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭6/300

以俄羅斯侵烏克蘭為鑑 波蘭經濟將展開去俄化

2022/3/18 22:05（3/18 22:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
波蘭總理莫拉維茨奇（前）18日表示，波蘭將切斷與莫斯科的經濟連結，降低對俄羅斯的依賴。（圖取自twitter.com/morawieckim）
波蘭總理莫拉維茨奇（前）18日表示，波蘭將切斷與莫斯科的經濟連結，降低對俄羅斯的依賴。（圖取自twitter.com/morawieckim）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙18日綜合外電報導）波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天表示，波蘭將切斷與莫斯科的經濟連結，要展開「去俄羅斯化」（de-Russification）來回應俄國入侵烏克蘭。

在第二次世界大戰後遭到蘇聯主宰的記憶仍深深烙印在波蘭人的心中，身為歐盟最東邊的成員國，波蘭雖然已經開始逐漸降低對俄羅斯的依賴，但發生在烏克蘭的戰事，使得去俄羅斯化迫切需要加快腳步。

莫拉維茨奇在記者會表示：「我們將處理波蘭和歐洲經濟的去俄羅斯化，呼籲暫停在俄羅斯市場的活動。」

莫拉維茨奇把這些行動稱為「反蒲亭盾牌」（Anti-Putin Shield），並稱第一步要阻止糧食價格攀升。

俄羅斯是主要的小麥出口國，在肥料出口也居於世界領先地位。

聯合國世界糧食計劃署本月曾表示，受到烏克蘭戰事影響，國際食物與肥料價格可能上漲高達20%。

波蘭當局將提供農夫每英畝農業用地500茲羅提（約117美元）補貼，以彌補因為肥料價格上漲而上升的成本。

波蘭向來是北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）的堅定反對者，持續呼籲歐洲必須降低對俄國石油與天然氣依賴。莫拉維茨奇今天也表示，政府將撥款30億茲羅提，進行波蘭國營天然氣運輸公司Gaz-System資本重組。（譯者：戴雅真/核稿：徐崇哲）1110318

延伸閱讀
北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看直擊烏克蘭盟友武器轉運站 中央社挺進波蘭基地美在波蘭部署陸基神盾 居民憂心成蒲亭攻擊目標俄羅斯侵烏克蘭 歐洲恢復搶購美製無人機和飛彈3國總理訪基輔途中自曝行蹤 烏克蘭鐵路公司：勇敢但天真美國評估：烏克蘭若頑抗 蒲亭恐以核武威脅西方蒲亭與德國總理通話 稱基輔拖延和平談判俄軍攻基輔改天天拂曉轟炸 意圖摧毀抵抗意志[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀