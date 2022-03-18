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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄羅斯侵烏克蘭 歐洲恢復搶購美製無人機和飛彈

2022/3/18 13:50（3/18 14:04 更新）
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歐洲各國政府紛向美國政府和軍火商提出採購清單，包括無人機、飛彈和飛彈防禦系統在內等武器。圖為美軍2019年發射刺針飛彈畫面。（圖取自facebook.com/DeptofDefense）
歐洲各國政府紛向美國政府和軍火商提出採購清單，包括無人機、飛彈和飛彈防禦系統在內等武器。圖為美軍2019年發射刺針飛彈畫面。（圖取自facebook.com/DeptofDefense）
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）路透社披露，俄羅斯入侵烏克蘭帶動美製武器新需求。歐洲各國政府紛向美國政府和軍火商提出採購清單，包括無人機、飛彈和飛彈防禦系統在內等武器。

路透社引述熟悉內情的消息人士透露，即將購買35架洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）F-35匿蹤戰機的德國，也正詢問飛彈防禦系統。

一名波蘭政府官員本週表示，波蘭迫切希望向美國購買先進的「死神」（Reaper）無人機。

兩名知情人士透露，許多東歐盟國也提出盼購買烏克蘭在戰場上成功用於對付俄軍的武器，包括刺針（Stinger）防空飛彈和標槍（Javelin）反戰車飛彈。

鑒於日益不確定的安全前景，歐洲國家以提升國防預算因應，德國、瑞典和丹麥等國都承諾大幅增加軍費。

五角大廈助理國防部長卡爾林（Mara Karlin）上週在國會聽證提到，俄羅斯侵略威脅歐洲領土完整，歐洲盟國正「加碼」增加國防支出。

一位消息人士透露，由於美國承包商向外國政府出售武器需得到美國政府批准，五角大廈的國防安全合作局（Defense Security Cooperation Administration）每週都會召開歐洲危機管理小組（European Crisis Management Team）會議，以審查與烏克蘭當前局勢有關的具體要求。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110318

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