回應俄國入侵烏克蘭 丹麥將大幅增加國防支出

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（中央社哥本哈根6日綜合外電報導）丹麥總理佛瑞德里克森今天表示，丹麥將大幅增加國防預算，以回應俄羅斯侵略烏克蘭。她指出，這將是近代丹麥最大規模的國防投資。

根據國會主要政黨之間的協議，丹麥將逐步提升國防支出，在2033年之前達到國民生產毛額（GDP）的2%。這相當於每年增加約180億元丹麥克朗（26.5億美元）的國防開支。

各黨也同意在未來兩年編列70億克朗，以加強丹麥的國防、外交和人道主義努力。

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在哥本哈根舉行的記者會說：「歷史性時刻需要歷史性決定，這是近代丹麥最大筆的國防投資。」

身為北大西洋公約組織（NATO）成員國的丹麥在2019年同意將軍費開支從占GDP的1.35%增加到2023年的1.5%，但美國一直施壓要求丹麥達到北約設定的2%目標。

德國於2月27日宣布，今年將編列1000億歐元（約合新台幣3兆1500億元）特別預算，強化防衛力量和購買軍火，德國的國防預算未來每一年也將超過GDP的2%，以打造更先進和強大的軍隊。（譯者：徐崇哲）1110307