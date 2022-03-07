更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

回應俄國入侵烏克蘭 丹麥將大幅增加國防支出

2022/3/7 23:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哥本哈根6日綜合外電報導）丹麥總理佛瑞德里克森今天表示，丹麥將大幅增加國防預算，以回應俄羅斯侵略烏克蘭。她指出，這將是近代丹麥最大規模的國防投資。

根據國會主要政黨之間的協議，丹麥將逐步提升國防支出，在2033年之前達到國民生產毛額（GDP）的2%。這相當於每年增加約180億元丹麥克朗（26.5億美元）的國防開支。

各黨也同意在未來兩年編列70億克朗，以加強丹麥的國防、外交和人道主義努力。

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在哥本哈根舉行的記者會說：「歷史性時刻需要歷史性決定，這是近代丹麥最大筆的國防投資。」

身為北大西洋公約組織（NATO）成員國的丹麥在2019年同意將軍費開支從占GDP的1.35%增加到2023年的1.5%，但美國一直施壓要求丹麥達到北約設定的2%目標。

德國於2月27日宣布，今年將編列1000億歐元（約合新台幣3兆1500億元）特別預算，強化防衛力量和購買軍火，德國的國防預算未來每一年也將超過GDP的2%，以打造更先進和強大的軍隊。（譯者：徐崇哲）1110307

延伸閱讀
協助抗俄 丹麥將運送軍事裝備至烏克蘭
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀