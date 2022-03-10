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澳洲防長暗指中國區域野心不僅針對台灣

2022/3/10 10:54
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（中央社記者丘德真雪梨10日專電）澳洲國防部長杜登指出，澳洲之所以要擴充空中、海面、海底和網路防衛實力，是因為目前印太地區存在的「野心」並不只是針對台灣。多家媒體指出，杜登是提醒要防範中國。

澳洲天空新聞（Sky News Australia）報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天向媒體宣布，澳洲國防軍（ADF）將增兵1萬8500人，這是澳洲在和平時期的最大規模擴軍計畫。隨同莫里森會見媒體的杜登（Peter Dutton）解釋，澳洲需要擴軍以便提高嚇阻力。

杜登解釋，如果了解歷史，就會明白俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的野心並不僅止於烏克蘭而已；同樣地，有些人認為印太地區內存在的「野心」僅僅是針對台灣，於是以為澳洲及盟國毋須緊密合作加強嚇阻。杜登批評，這種想法是漠視歷史教訓。

杜登在發言時並未指明印太地區內的「野心」是什麼國家。但澳洲天空新聞、澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）和衛報（The Guardian）澳洲版網站都指出，杜登說的是中國野心並未侷限於台灣。

杜登又表示，他相信對美國以及北約（NATO）、日本、印度和其他東南亞夥伴來說，澳洲擴充國防實力的計畫，可讓澳洲成為一個更可靠的盟友。

杜登強調，澳洲如果需要依賴盟國，就要讓盟國感到需要依賴澳洲。

按照莫里森今天宣布的擴軍計畫，澳洲將會在2040年以前投入380億澳元（約新台幣7850億元），以便讓澳洲國防軍總兵力增加至8萬人。（編輯：田習如）1110310

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