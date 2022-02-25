台灣不是下一個烏克蘭 戰略位置經貿角色難類比

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（中央社記者李雅雯台北25日電）中華亞太菁英交流協會今天舉辦「從烏克蘭危機看全球及台海情勢」座談會，專家認為，稱台灣是下一個烏克蘭為錯誤類比，地理環境、地緣戰略、國際經貿角色兩者難比擬。

中華亞太菁英交流協會25日舉辦「從烏克蘭危機看全球及台海情勢」座談會，會上專家學者直指，台灣地理位置環海，不同於烏克蘭國土緊連俄羅斯，且在地緣戰略上具備第一島鏈重要位置；台灣半導體產業占據全球供應鏈關鍵地位，在國際經貿上扮演重要角色，雖同面對強權勢力威脅，台灣和烏克蘭處境仍難類比。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲表示，地緣位置上來說，烏克蘭是北約和俄羅斯緩衝區，兩國領土緊臨，陸戰可以輕易地跨越國界；台灣和中國則有台灣海峽相隔。以戰略位置來看，台灣與周邊國家有共同生命線，例如，日本運輸石油、天然氣都要經過台灣附近海域。烏克蘭主要是農業、傳統工業，台灣半導體產業掌握了全球供應鏈關鍵地位；台灣和烏克蘭條件大不同。

國立台灣師範大學政治學研究所東亞學系教授范世平直言，台灣和烏克蘭處境差別很大。對於美國來說，烏克蘭沒有類似台灣關係法等策略；台灣若被中國佔領，美國第一島鏈就是失守，關島、夏威夷成為首要威脅，甚至會威脅到美國本土。台灣半導體產業影響全球經濟，光是烏克蘭戰爭就使全球股市狂跌，中國對台灣動武的話，不光是股市，而會是更大的災難。

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范世平認為，台灣問題已經國際化，這並非中國所樂見。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、英國首相強生（Boris Johnson）相繼在俄烏衝突中提到台灣，顯見台灣問題已經國際化。烏克蘭被侵略是溫水煮青蛙的結果，烏克蘭在新明斯克協議後，軍事工業發展停滯，過於依賴美國和北約承諾，對於國防輕忽；反觀台灣，俄烏戰爭激起台灣全民上下關注，加強了憂患意識。

兩岸政策協會研究員吳瑟致認為，俄羅斯對於烏克蘭是期望透過軍事行動改變烏克蘭內部政權，形塑親俄政權；中國對於台灣目的則是全面統治。「今日烏克蘭，明天台灣」的說法是謬論，建議面對國際情勢或是國家安全議題時，朝野應該思考這類討論是否應由中央定調，一起做到合乎國家利益。（編輯：周慧盈）1110225