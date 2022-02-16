專家：中共10年內無能力全面攻台 但恐以戰逼談[影]

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（中央社記者王承中台北16日電）專研共軍的軍事專家亓樂義今天表示，保守估計10年內，中共不具備全面攻台能力，但會極盡可能運用非全面性軍事行動，迫使台灣談判，達到以戰逼談目的；而外部情勢迫使中共反制美國海上聯盟圍堵，比武統台灣更為緊迫。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今天召開「共軍對台軍事威脅 （2022~2027）」座談會，邀請前立委、基金會國家安全組召集人林郁方、政大東亞研究所榮譽教授丁樹範、前駐美軍事代表團團長淡志隆、軍事評論家亓樂義，以及國防安全研究院網路安全與決策推演研究所助理研究員曾怡碩與會。

林郁方表示，根據中國大陸海關總署統計，去年兩岸貿易高達3283億美金，而台灣財政部公佈的數字則是2730億美元，人類歷史上從未看過有兩國或兩個政治實體經貿交流如此密切，可是在政治上卻尖銳對立，這很可怕也很反常，這樣的關係非常不平衡，他懷疑能否長久維持現狀。

林郁方指出，現在兩岸雖未爆發戰爭，但兩岸官方交流完全切斷，外交上激烈對峙，共機不斷在台海周遭出現，也因為兩岸關係太壞，所以蔡政府選擇開放美國萊豬跟日本核食，表面上是因為經貿因素，但他認為，深層原因是要拉攏美日助台。兩岸關係的惡化，對台灣的衝擊非常嚴重。

亓樂義表示，他研判，保守估計10年內，中共不具備全面攻台能力，但會極盡可能以控勢戰、懾戰、認知戰、點穴戰及懲治戰等非全面攻台軍事行動，交互運用，迫使台灣談判，達到以戰逼談目的，這取決於中共軍改進程、內外部環境和天下大勢。

亓樂義也指出，根據美國最新公布的印太戰略報告，提到台灣次數多達4次。美國將與地區內外夥伴合作共同維護台海安全，等於把台海問題國際化。

亓樂義的書面資料並指出，他研判，外部情勢迫使中共反制美國海上聯盟圍堵，比武統台灣更為緊迫。

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淡志隆表示，台灣周邊海岸線受侵蝕及人工建設影響，可供大規模正規兩棲登陸的海灘已幾乎不存在，中共登陸部隊建軍也已朝兩棲結合空、機降的三棲聯合方向發展。但共軍目前動員所有海空載具，一次可輸送兵員約3萬人，仍顯不足，海、空輸具建軍仍待強化。

曾怡碩指出，台灣民主體制下，在野陣營監督在朝者本屬民主健康現象，但因中共刻意運用挑撥，反而擴大台灣內部對立情勢，而台灣內部的互相指責，對中共而言可說是正中下懷。可以預見，直接選擇性採用台灣在野黨論述內容，再予以加工挑撥，對中共是最省力而且最不傷腦筋的做法。近期這類搭便車手段，或將愈來愈常見於中共對台資訊作戰。（編輯：郭無患）1110216