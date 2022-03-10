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澳洲增兵1萬8500人 莫里森：和平時期最大規模擴軍

2022/3/10 08:20（3/10 09:07 更新）
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澳洲總理莫里森10日宣布，澳洲國防軍將增加1萬8500人兵力。圖為澳洲軍人。（圖取自facebook.com/defenceaustralia）
澳洲總理莫里森10日宣布，澳洲國防軍將增加1萬8500人兵力。圖為澳洲軍人。（圖取自facebook.com/defenceaustralia）
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（中央社記者丘德真雪梨10日專電）澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天宣布，澳洲國防軍（ADF）將增加1萬8500人兵力；他說，這是澳洲在和平時期最大規模擴軍。

澳洲天空新聞（Sky News Australia）報導，莫里森今天表示，澳洲將會在2040年以前投入380億澳元（約新台幣7850億元）擴軍，以便讓澳洲國防軍兵力增加至8萬人。

莫里森強調，澳洲展開在和平時期最大規模擴軍的舉動，意味著澳洲「對自己的國防部隊投下信任票」；同時顯示澳洲政府清楚地察覺到，作為印太地區自由民主國家的澳洲在當前所面對的國安威脅和情勢。

莫里森表示，澳洲之所以能與英國及美國組成AUKUS聯盟，是因為澳洲致力維持自身的國防實力。他說，澳洲「不會將防衛任務丟給他人」。

莫里森提到，新增的兵力將會用作支援未來的新建潛艦、對付長程飛彈的海軍艦隊，以及資訊戰等。（編輯：郭中翰）1110310

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