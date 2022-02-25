國防部：因應俄烏情勢 國軍高度警戒強化戰備[影]

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（中央社記者游凱翔台北25日電）國防部今天表示，因應俄烏軍事情勢發展，國軍持續監控台海周邊軍事動態，並加強聯合情監偵作為，保持高度警戒且積極強化戰備整備，以因應各項可能突發狀況，官兵一定為維護國家安全做出最好準備。

軍事新聞通訊社下午報導，因應近日的烏克蘭及俄羅斯的軍事情勢發展，國防部表示，國軍持續監控台海周邊軍事動態，加強聯合情監偵作為，保持高度警戒，積極強化戰備整備，以因應各項可能突發狀況，國軍官兵一定會為維護國家安全，做出最好的準備。

國防部透過發布「守土有責，捍衛家園」影片，呈現三軍部隊24小時堅守崗位，並強調，面對國際情勢發展與敵情威脅，國軍嚴密掌握，堅定保護家園信心，不分晝夜堅守民主自由，「自己的國家自己保衛」，官兵勇於承擔守護職責，善盡保家衛國使命。

國防部指出，官兵全年投入戰備訓練，秉持「處處皆戰場，時時都訓練」的精神，不斷強化戰訓強度和難度，錘鍊堅韌的國防力量，要讓全世界看見台灣堅定自我防衛、維持區域和平穩定的決心與能力。（編輯：蘇志宗）1110225