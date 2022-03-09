運送愛國者飛彈至波蘭 美：防禦性部署

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美國歐洲司令部發言人8日晚間表示，美國正在運送兩個連的愛國者飛彈至波蘭。圖為愛國者三型（PAC-3）飛彈。（圖取自美國陸軍網頁army.mil）

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國歐洲司令部發言人今晚表示，美國正在運送兩個連的愛國者飛彈至波蘭，在俄羅斯持續侵略烏克蘭之際，作為因應任何可能威脅美國和北約盟友的「防禦性部署」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，愛國者飛彈系統為防空飛彈系統，用於因應、摧毀來襲的短程彈道飛彈、先進飛機和巡弋飛彈。

美國歐洲司令部（US European Command）發言人米勒（Adam Miller）上尉發布聲明說，「在國防部長指令和波蘭盟友的請求下， 美國歐洲司令部已指示美國駐歐洲和非洲陸軍將兩個連的愛國者飛彈移至波蘭。」

聲明說：「這是一項審慎的部隊防衛措施，意在加強我們對第五條款（Article Five ）的承諾，但絕不會用於支持任何進攻任務。」第五條款指的是「北大西洋公約」第5條的「集體防衛」條款，即一旦確認成員國遭到攻擊，盟國將立即做出反應。

聲明說：「我們採取的每一個步驟，旨在遏止侵略並消除盟友的疑慮。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110309