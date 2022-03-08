華府馳援基輔抗俄 堅守底線避免戰事擴大

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國相信俄羅斯正在展開一場持久戰，華府想要協助基輔抗俄，但首要目標依然不變：將衝突控制在烏克蘭，避免戰事外溢、進而引爆「第三次世界大戰」。

根據美國領袖的公開聲明，以及法新社訪問數名要求匿名才願意討論此類敏感議題的官員，美國軍方小心翼翼猶如走鋼索，在馳援基輔抗俄之中力求平衡，避免升級為核武衝突。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在最近的訪歐期間表示，這場衝突「短期內恐怕不會結束」。

美國情報單位原本擔心基輔不敵俄國閃電攻勢，將在數日內淪陷。不過，五角大廈很快就瞭解俄軍受制於後勤補給問題，以及面臨烏軍的強力抵抗，作戰進度「落後」。

然而，美國軍方認為，莫斯科龐大的優勢軍力終將戰勝基輔。

誠如美國一名資深國防官員所言：「我不覺得我們可以低估」莫斯科的「火力」。

布林肯指出，局勢可能在惡化後才會出現好轉；但俄羅斯總統蒲亭「註定會失敗」。

美國官員私底下毫不猶豫聲稱蒲亭已經輸了。他們也視情況調整戰略。

他們的首要之務是持續對烏克蘭提供主要援助，讓基輔當局先撐住，即使某些城市已經開始淪陷。

一名外交官解釋，美國和烏克蘭分享情報和有力資訊，特別是在防空上，以阻止俄羅斯的攻勢。

華府2月底宣布的空前3億5000萬美元緊急軍事援助，已經將「刺針」（Stinger）防空飛彈和標槍（Javelin）反戰車飛彈運交烏克蘭軍方。

除了提供烏克蘭更多的軍火外，華府計劃提出一項金額達100億美元的大型援助計畫，其中包括經濟和人道援助。

一名美國官員強調，美國對烏克蘭的軍事協助「沒有上限」，唯獨不能涉及攻擊型重型武器。

美國最擔心的是，一旦俄羅斯總統蒲亭感覺受到挑釁，將會把戰線擴大到烏克蘭以外的地方，恐和美國及其北約盟邦直接衝突，甚至用到核武。

因此，一名美國官員表示，「圍堵俄羅斯總統」成了重要目標。

避免戰事擴大是華府的紅線，另一名官員直截了當地說：「我們不想要第三次世界大戰」。

即使在俄羅斯入侵行動前，美國總統拜登（Joe Biden）已擔心核子對峙風險，並示警美國任何直接捲入烏克蘭的衝突恐引發「世界大戰」。他下令限制美國介入的程度，以避免衝突升高。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）提出在烏克蘭上空設立禁航區，但遭華府和北大西洋公約組織（NATO）否決。

布林肯表示，理由是北約飛機因此可能必須準備擊落俄羅斯戰機，「這可能會引發一場全面性戰爭」。

蒲亭則是警告一旦設立「禁航區」，歐洲和世界其餘國家恐面臨巨大、災難性後果。

鑑於可能引發這類的緊張情勢，華府對於是否透過波蘭運交烏克蘭飛行員受訓的蘇聯製戰機，態度反覆不定。

拜登政府一開始不願意提及這種可能性，最後終於坦承正在「積極」研究這個計畫，但未堅定承諾或提出時間表。

華府部分人士憂心，這種態度不但無法顯著改變烏克蘭天空的戰力平衡，就足以讓美俄陷入瀕臨衝突的危急關頭。

隨著無辜平民死傷的影像震驚各界，呼籲西方強力干預的聲浪愈來愈大，美國領袖仍堅守維持微妙的平衡。

他們希望藉由制裁擴大對克里姆林宮施壓，最後讓蒲亭意識到繼續攻打烏克蘭要比撤退付出更高的代價。

但這需要維持外交管道暢通，讓蒲亭有台階下。

美國自2月24日停止和俄羅斯所有的高層級接觸後，轉而鼓勵其他國家和蒲亭對話。

以色列的斡旋行動即是一例。

同樣地，在北京堅稱和俄羅斯邦誼堅若磐石之際，布林肯致電中國外長王毅，也是不排除中國居中斡旋的可能性。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110308