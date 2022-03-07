紐時：美考慮用F-16換波蘭俄製戰機 支援烏克蘭

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）紐約時報報導，美國政府正考慮把波蘭的俄製戰機提供給烏克蘭，並將美製F-16戰機交給波蘭做為補償。然而波蘭當局似乎不太樂意，且美國下批F-16戰機預定交付台灣，美方不願延遲交機。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）5日和美國兩黨國會議員視訊通話，聯邦參院多數民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在通話後表示，澤倫斯基呼籲「東歐國家提供俄製戰機」，說這類飛機是烏克蘭人受訓時慣用的飛機。

紐時報導，美國官員透露，拜登政府正在討論要如何拿波蘭的俄製戰機支援烏克蘭。

白宮表示，美方正與波蘭商討要以美製F-16戰機和波蘭換機，但波蘭官員似乎沒有多大興趣。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）上週曾說，波蘭絕對不會支援戰機。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）辦公室6日也在推特發文說：「波蘭不會把戰機交給烏克蘭，也不會同意開放機場。我們在許多地方已經給予很大幫助。」

紐時指出，美國對戰機的安排需要國會同意，也正和其他北大西洋公約組織（NATO）國家研商此事。但任何這類支援都將是當事國的主權決定，而非北約決定，因為北約希望避免與俄軍在烏克蘭或為烏國空域發生直接衝突。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日訪問摩爾多瓦（Moldova）時表示，如果波蘭決定提供戰機給烏克蘭，美國考慮也提供戰機給波蘭。

「我們現正積極研究波蘭可能提供飛機給烏克蘭一事，且在研究如果波蘭決定提供飛機，我們如何回補波蘭的飛機缺口。」布林肯說：「我無法說出時間表，只能說我們正非常、非常積極看待此事。」

這當中有許多實際問題，包括美國要如何把替補的戰機給波蘭，波蘭的戰機又要如何交給烏克蘭。美國官員也說，美國的下一批F-16戰機預定交付台灣，美方不願延遲交機。

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美聯社報導，美國官員表示，華府正在討論非常複雜的換機方案，包括把美製F-16戰機交給前蘇聯成員國，尤其是目前為北約成員的波蘭。然後由這些國家把他們擁有的俄製米格戰機（MiG）供應給有受過這類戰機訓練的烏克蘭飛行員。

然而，由於美國戰機生產進度不及需求，東歐國家實際上必須先把戰機交給烏克蘭，換得美方承諾儘速交機。讓現實問題難上加難的是，美國下一批F-16戰機預定交付台灣，美國國會不會願意延遲交機。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110307