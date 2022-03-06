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美國會議員跨黨派攜手 籲增援烏克蘭百億美元

2022/3/6 13:13（3/6 13:28 更新）
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美國國會議員與烏克蘭總統澤倫斯基視訊通話，承諾會進一步提供烏克蘭100億美元的軍事與人道援助。圖為5日哈爾科夫遭俄軍空襲。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
美國國會議員與烏克蘭總統澤倫斯基視訊通話，承諾會進一步提供烏克蘭100億美元的軍事與人道援助。圖為5日哈爾科夫遭俄軍空襲。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）烏克蘭面對俄羅斯猛烈攻擊之際，美國國會議員與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天視訊通話，承諾會進一步提供烏克蘭100億美元的軍事與人道援助。

法新社報導，澤倫斯基在與美國兩黨國會議員通話中，重申烏克蘭需要俄製飛機。

根據聽取過這場視訊內容簡報的消息來源指出，參院多數民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，民主與共和兩黨都「竭力」要通過這項援助方案。

舒默表示：「我們很快就會將100億美元的經濟、人道與安全援助提供給烏克蘭民眾。」

在視訊通話中，兩黨議員「團結支持烏克蘭」。共和黨籍聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）在視訊後對福斯新聞（Fox News）強調，此案是跨黨派共同努力的。

他說：「我們必須通過這100億美元援助案。」又說，其中半數用於人道支援，半數用於軍援。

俄羅斯入侵烏克蘭第10天，俄軍加強攻勢，戴恩斯說：「他們（烏克蘭）需要更多地面部隊。」

視訊中，倫澤斯基穿著一件陸軍綠T恤，座位旁有烏克蘭國旗，他敦促美國國會再擴大對俄國的制裁，包括對石油與天然氣方面；在烏克蘭戰情升高之際，一些美國議員也作相同的呼籲。

但白宮目前為止排除這項作法，因為擔心可能讓石油價格進一步升高，反過頭來傷害美國消費者，目前美民眾早為破紀錄通膨所苦。

舒默在視訊通話後聲明指出，澤倫斯基另外也呼籲東歐國家提供烏克蘭俄製戰機，也就是烏克蘭飛行員訓練用機。舒默並說，他願意協助行政部門進行運送。

共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）強調，北大西洋公約組織（NATO）成員國擁有此類飛機。

葛蘭姆在推特上傳一段影音表示：「這些飛機就等著運送出去，但美國似乎是癥結的一部分，而非解決問題的一方。」

他說：「澤倫斯基總統指出，有了飛機和無人機，烏克蘭戰力會更強，所以我們就給他們所需的飛機和無人機吧。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110306

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